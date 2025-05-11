給GD演唱會差評遭出征！陳曉東澄清：無惡意，他是good performer

記者劉宛欣／綜合報導

香港男星陳曉東近日朝聖了南韓天王G-Dragon（GD，權志龍）在東京巨蛋的演唱會，事後卻在社群平台發文表達「差評」，批評的內容直言不諱，引發GD粉絲集體反彈。對此，陳曉東稍早也透過Threads針對風波給出回應，直言能理解粉絲的心情，但表示自己沒有惡意。

▲GD近日在東京巨蛋舉行演唱會，陳曉東朝聖卻給「差評」。（圖／翻攝自GD、陳曉東Instagram）

陳曉東11日下午在Threads發文表示：「才發現反應這麼大呢，actually真心覺得GD is good performer呢，音樂的風格我有些也很喜歡」。並補充道「don’t mean bad（無惡意）」只是覺得曲目很少，說話、播VCR的片段對他而言太多，他也表示能理解粉絲心情，「演唱會實在也有許多我喜歡的地方，anyway 大家 happy mother's day（總之祝大家母親節快樂）」。

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▲陳曉東發文解釋自己無惡意。（圖／翻攝自陳曉東Threads）

此前，陳曉東於Instagram發文，「差評，唱10首，講話1hr，播片45分鐘，個人訪問片太無聊，最好看燈光、服裝、螢光棒、beatbox、wing、雷射、laser、機械狗、vt ok，歌曲風格有些好……觀眾很乖，不反面」，引發爭議。貼文迅速被粉絲截圖轉傳至各大社群平台，GD的粉絲怒火中燒，大批留言湧入陳曉東的貼文，他也似乎發現這件事情，將該貼文的留言功能關閉。