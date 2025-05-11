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小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

圖文／鏡週刊

藝人小優頻因大嘴巴惹禍，更因亂爆胡瓜跟宋羽葤的緋聞，遭到老闆吳宗憲解約，如今她則宣布轉戰抖音直播，開闢在演藝圈外的新戰場。但有廠商透露，其實小優曾在另一家國內知名電商平台直播，卻因不做功課而遭到封殺。

獨家／大嘴巴惹禍遭解約　小優改路線再戰直播

▲小優宣布開啟直播新戰場，還要繼續深耕演藝圈。（圖／翻攝自小優IG／鏡週刊）

小優宣布在抖音開直播，藉此在演藝圈一片封殺聲中，試圖殺出重圍，但有曾找過小優在國內電商平台直播帶貨的廠商透露，其實她也遭到直播平台封殺。據悉，當時廠商帶著商品跟小優re稿，「但是re的過程中，小優頭都沒抬起來看廠商一眼」令人感到不被尊重，質疑她有大頭症。

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而後續直播介紹產品，也惹惱廠商，「根本沒做功課，講的都是錯的。」於是業績不好又惹惱廠商，從此成為這家國內龍頭電商平台的拒絕往來戶，如今小優再戰抖音，廠商也只能表示祝福地說，希望小優已經改善了態度。

獨家／大嘴巴惹禍遭解約　小優改路線再戰直播

▲小優遭到演藝圈封殺，還被廠商爆料態度不佳。（圖／翻攝自小優IG／鏡週刊）

而小優陷入低潮後，近期還去走了白沙屯媽祖進香，期許用宗教的力量撫平心靈，也在王偉忠的廣播節目中透露，已經向當事人誠心道歉，會持續地深耕演藝圈，如今則宣布投入直播新戰場。

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