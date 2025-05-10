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NCT WISH簽證卡關！粉絲「到美國才知看不到人」　網怒：SM怎麼辦事的

記者張筱涵／綜合報導

SM娛樂旗下藝人活動問題再傳，泰妍（太妍）日本演唱會因器材未到而取消演唱會。近日將在美國舉行SMTOWN，NCT WISH卻在演出前夕因簽證核准延遲，無奈缺席美國場次。SM娛樂於5月10日透過官方SNS公告此一消息，向期待演出的全球粉絲表達歉意。

外送稿用　▲▼NCT Wish。（圖／翻攝自X／nctwishofficial）

▲NCT WISH。（圖／翻攝自X／nctwishofficial）

《SMTOWN LIVE 2025 in L.A.》預計於美國時間5月11日，在洛杉磯Dignity Health Sports Park盛大舉行，作為SM娛樂30週年巡迴演唱會的一環，這場演出備受粉絲矚目。未料，NCT WISH因簽證程序未能及時完成，確定無法參與。

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SM娛樂強調，為確保成員能順利登台，公司已提交所有必要文件，並完成面試等程序。然而，出乎意料的行政延誤導致無法在期限內取得簽證，最終無法成行：「即使在最後一刻我們也盡全力爭取簽證核准，但最終仍未能履行約定，對此我們深感抱歉。為了不辜負大家的支持與期待，我們未來會以更好的樣貌回報大家。」

然而，許多NCT WISH粉絲早已搭上飛往美國的班機，到了以後才得知喜愛的偶像不會登台，對此感到相當無奈又氣憤，「別開玩笑了，我剛剛才下飛機」、「出席的歌手那麼多，結果只有NCT Wish的簽證沒有」、「經紀公司該做的不就是管理這些事情嗎？拜託至少這些事情要做好吧」。

【SM娛樂官方聲明全文】

NCT WISH 因簽證問題，將無法參與《SMTOWN LIVE 2025 in L.A.》的舞台演出。

為了能與粉絲們共度這次的舞台，我們誠實地進行了為參加演出所需的所有簽證核准程序，包括文件遞交與面試等，然而因出乎預料的核准延遲，導致最終未能獲得簽證。

目前我們仍無法明確掌握簽證核准延遲的原因與背景。雖然我們已盡力處理此事，但最終仍未能獲得簽證，因此無法登上演出舞台。

想到那些期待並等待 NCT WISH 舞台的粉絲們，我們感到非常遺憾與沉重。即使在最後一刻我們也盡全力爭取簽證核准，但最終仍未能履行約定，對此我們深感抱歉。

尤其是讓抽出寶貴時間等候演出的粉絲們失望，我們致上深切的歉意。

為了不辜負大家的支持與期待，我們未來會以更好的樣貌回報大家。

謝謝大家。

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