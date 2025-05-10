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車銀優「最快7月入伍」申請考陸軍樂隊　公司證實：已經面試了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「臉蛋天才」車銀優長相帥氣，透過戲劇作品、團體活動等擄獲大批粉絲。現年28歲的他，臨界南韓入伍限制的年齡，9日傳來他申請考取陸軍樂隊，公司Fantagio也在同日證實「車銀優申請陸軍樂隊，並面試了。」若成功通過審核，他將最快7月入伍，暫別演藝圈。

▲▼車銀優「最快7月入伍」已申請考陸軍樂隊。（圖／翻攝自車銀優IG）

▲車銀優「最快7月入伍」已申請考陸軍樂隊。（圖／翻攝自車銀優IG）

車銀優9日被爆申請陸軍樂隊當兵資格，1997年出生的他，確實到了該服役的年齡限制，公司Fantagio也接續證實：「車銀優申請陸軍樂隊，並面試了。只是不確定有沒有合格，無法告知更多詳細細節。」據報導，陸軍樂隊合格發放日在本月29日（5月29日），屆時便會知曉結果。

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若是成功考取，車銀優最快7月入伍，而日前官方證實他的所屬團體ASTRO即將開演唱會，且破例召回前成員ROCKY，現隊友們正如火如荼地練習中，只為帶給粉絲最特別的一場演出。

▲▼車銀優與團體ASTRO的演唱會行程恐怕是入伍前最後一次見粉絲。（圖／翻攝自車銀優IG）

▲車銀優參與團體ASTRO的演唱會行程恐怕是入伍前最後一次見粉絲。（圖／翻攝自車銀優IG）

過去ROCKY曾在台接受台灣媒體聯訪時談到，一直都跟成員有聯絡，都收到提案時，他認為「這是理所當然一定要做的事」，雖已經退團2年，但他與成員們的默契仍然很好。

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