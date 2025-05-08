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感謝白沙屯媽祖給的禮物！　香蕉進香中…突收「好消息」

記者陳芊秀／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖自1日起展開10天9夜徒步進香行程，隨行香燈腳突破33萬人，創下歷史新高，同時不少藝人也在進香行列之中。藝人香蕉（王俊傑）正在進香途中，突然收到好消息，直呼「感謝白沙屯媽祖給的禮物」。

▲▼感謝白沙屯媽祖給的禮物！香蕉收到好消息。（圖／翻攝自臉書）

▲感謝白沙屯媽祖給的禮物！香蕉收到好消息。（圖／翻攝自臉書）

香蕉（王俊傑）主持《寶島神很大》10年，這次和老婆一起踏上白沙屯拱天宮媽祖的進香之旅，昨日（8）發文，透露被母校聖約翰科技大學選為今年度「十大傑出校友」。由於他正在忙碌行程中，突然收到消息很開心，並感謝白沙屯媽祖給的禮物。

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而香蕉（王俊傑）回顧自己從逐漸被看見、被民眾喜歡，一直常回母校演講、聊低潮與轉念，次數非常多，「母校就等於母親，是教育我們長智慧的地方，有感情，我感恩所以願意」。而他也分享今年度母校傑出校友名單，他的名字與多位前輩並列，且學長姐大多是企業家，最後強調會力行善的循環，並寫下「讓他們更好，我就會更有成就感」。

▲▼感謝白沙屯媽祖給的禮物！香蕉收到好消息。（圖／翻攝自臉書）

▲▼感謝白沙屯媽祖給的禮物！香蕉收到好消息。（圖／翻攝自臉書）

▲香蕉獲選母校十大傑出校友。（圖／翻攝自臉書）

【香蕉（王俊傑）臉書全文】

我獲選為今年度「十大傑出校友」了！
忙碌跟白沙屯媽祖進香的途中
突然收到這消息很開心
感謝白沙屯媽祖給的禮物
從漸漸被人看到、喜歡開始
我陸續有回母校演講、聊低潮與轉念
聊如何玩興趣做工作找成就感並舉一反三
次數不計其數，母校就等於母親
是教育我們長智慧的地方
有感情，我感恩所以願意
今年名單跟我的家族一樣，我都是排最小的
除了我之外都是學長姐，都是企業家！
未來能發揮的、接觸到的層面更不一樣了
善的循環我會槓桿更多面向！
之於自己、家裡、學校、家鄉與信仰
我都是用同樣念頭在相處的
「讓他們更好，我就會更有成就感」
20250507
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