乖巧女記者「激戰片」瘋傳！他揭驚人真相　兇手竟是自己人

▲女記者被同期女同事陷害，導致網上瘋傳聲稱是她的不雅片。（示意圖／免費圖庫pixels）

圖文／CTWANT

乖巧女記者居然有不雅片瘋傳！媒體人林裕豐近日在節目透露，過去公司裡有一名女記者拍攝不雅片，甚至在網路瘋傳，很難相信外表看似單純的女同事竟會有不雅片外流，後來輾轉得知，幕後真兇竟是另一名的女同事。

林裕豐在《新聞挖挖哇》節目中指出，當年在Line群組瘋傳以「XXX記者與男友不雅影片流出」為題的影片，連帶她的畢業學校等個資也被公開，甚至驚動了公司高層。

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▲林裕豐分享自己公司某位很乖的女記者曾被傳有不雅片。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

林裕豐回憶，當時火越燒越旺，連上面的主管都聽聞了，在那位女記者直播報新聞時，還會有「熱心網友」留言稱嘲諷看過她的不雅片；他表示，當時LINE的群組功能剛推出不久時，未料公司內女記者居然「中箭」，當時同事們都想說，這位女記者外型乖巧，應該不可能，秉著社會記者的精神，他決定去挖掘真相。

林裕豐說後來點進影片去看，發現女優說的是日文，根本就是被張冠李戴，接著出現第二版影片，幕後藏鏡人還將女優說的話消音，讓該位女記者相當困擾。事後，他輾轉從採訪車司機口中得知，這起事件的兇手是女記者的同期女同事，這名駕駛表示，某次和一位跟前面這位女記者同期的另一位女同事去拍外景時，發現這位女同事忙著傳東西，駕駛稍微瞄了一眼，發現幕後真兇就是她。

▲林裕豐打開原影片，發現女主角說的是日文。（圖／翻攝自新聞挖挖哇YouTube）

據了解，林裕豐後來有去找這位元兇懇談，這位女同事原先談了兩次都不認帳，直到他們請出警察朋友，跟她說明事情的嚴重性，跟兇手說他們已經有證據了，希望她自首，不然就會請被害者提告，「妳不要以為妳閃的過」，兇手才認罪。

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