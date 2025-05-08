小孟老師／5月8日星座運勢　巨蟹遇財神爺、雙魚相親桃花旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：優化環境文化
感情：適時讚美伴侶
財運：補習兼職賺錢
幸運色：綠松石色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：事業豐富多彩
感情：感情產生共鳴
財運：開源的企圖心
幸運色：雪色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：善於營造氣氛
感情：戀情進展順利
財運：運用腦力掙錢
幸運色：粉撲桃色
貴人：射手
小人：處女
【土象星座】
工作：增加友善管理
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：生意外來頻繁
幸運色：中紫色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：堅強振作起來
感情：熱情模式展開
財運：偏財運略旺盛
幸運色：蘋果綠色
貴人：處女
小人：射手
工作：及時回應客戶
感情：溫馨浪漫約會
財運：有付出有收穫
幸運色：椰褐色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
工作：新的工作體驗
感情：珍惜眼前豔遇
財運：財神爺送錢來
幸運色：灰土色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：更多工作責任
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：辛勤努力得財
幸運色：白煙色
貴人：雙魚
小人：獅子
工作：開發商業模式
感情：朋友介紹相親
財運：獲得主管請客
幸運色：香檳黃色
貴人：水瓶
小人：金牛
【火象星座】
工作：提高專業技能
感情：熱情洋溢浪漫
財運：有利拓展業務
幸運色：品紅色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
工作：提高員工技能
感情：風花雪月浪漫
財運：避免過度消費
幸運色：暗紫色
貴人：天蠍
小人：雙子
工作：加強內部溝通
感情：展現獨特魅力
財運：創意創造財富
幸運色：暗鮭紅色
貴人：處女
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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