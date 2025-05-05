三上悠亞赴韓「升級美貌」！　半年後狂曬自信燦笑照：超滿意

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV女優三上悠亞2023年宣告引退，積極拓展各類事業，除了代言品牌、推出產品以外，也持續透過社群媒體分享生活與粉絲保持互動。近日，她更曬出新系列的美照，透露自己去年前往韓國做了近期最夯的牙齒美容，獲得了更升級的美貌，直呼「超滿意」。

▲三上悠亞經常透過社群與粉絲互動。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

三上悠亞日前在Instagram曬出一系列美照，照片中可以看到她每一張都是自信滿滿的露齒笑，內文中她透露去年在韓國做了最新的牙齒美容貼片技術，經過大約半年的時間，她直呼「真的超滿意，笑容也變多了」，此外，也可以看到她連換兩套碎花可愛內衣，以及黑色性感內衣，展現曼妙的身材曲線。

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▲三上悠亞去做牙齒美容。（圖／翻攝自三上悠亞Instagram）

另一方面，三上悠亞近期也推出迷因幣「$MIKAMI」，根據最新資料募資已突破368萬美金（新台幣約1.1億元），「$MIKAMI」的發行規劃分為四個階段。第一階段是幣的預售與社群建立，同時準備在交易所上市；第二階段將推出「三上神社」平台，並舉辦粉絲互動與創作比賽；第三階段將推出實體商品，例如簽名海報與收藏品；最後則是舉辦粉絲見面會與線上演唱會。