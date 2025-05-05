睽違5年！實力派影帝回歸本土劇　「不演苦情爸」蘇晏霈被電到了

記者黃庠棻／台北報導

睽違五年，實力派影帝游安順終於再度回到民視八點檔，這次他驚喜加盟備受矚目的《好運來》，飾演一位充滿傳奇色彩的七旬企業家「江春發」，消息一出，立刻引發戲迷高度期待。游安順本人也難掩興奮之情，直言「非常開心回歸娘家」，更感謝民視和觀眾們沒有忘記他。

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）

游安順透露這次不演苦情老爸，要來點不一樣的，將化身從賣「神奇藥品」起家的生技公司董事長「江春發」，他還俏皮地說「真的太久沒回來了，謝謝大家還記得我，還這麼熱情款待！這次的角色『江春發』，聽起來就很有『笑』果，我很期待。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）

不僅如此，游安順透露角色不是普通的董事長，是一位白手起家、靠著一張能把「黑狗兄」說成「白馬王子」的嘴，在地方電台賣藥賣到嚇嚇叫，短短幾年就滾出驚人財富，然後華麗轉身投入生技產業，根本就是一部活生生的台灣奇蹟。

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）

至於被游安順「電」到的，還有演員蘇晏霈，這次她在《好運來》中飾演游安順的員工，對於能再次和這位影帝級前輩合作，她既興奮緊張，坦言「跟順哥對戲真的超像在充電！他的戲感準到像內建GPS，而且超會帶戲，跟他對戲只要放空跟著他走，情緒就會自然而然跑出來，超舒服der！」

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）

更爆笑的是，蘇晏霈還爆料游安順一出場的台詞就「落落長」，簡直像在背一本「賣藥SOP」。但影帝游安順可不是照本宣科，還會加很多「歐吉桑」、「少年仔」的即興口氣，讓蘇晏霈直呼「真的太讚了！超佩服他的！」

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）

與游安順繼《風水世家》後再度合作，蘇晏霈信心滿滿地說「這次默契一定會更強大！」她還開玩笑說，能跟這麼多演技像開外掛的演員對戲，自己也要趕快認真一點才行。

▲游安順回歸台八，在《好運來》與蘇晏霈有不少對手戲。（圖／民視提供）