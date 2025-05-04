林芯儀體脂13%「肌肉禮服都藏不住」！　一周鍛鍊6天辛苦過程全公開

記者孟育民／台北報導

歌手林芯儀日前參加IFBB健美比賽「Women's Fit Model」，在新人組以及女子健身模特兒公開組雙料奪冠，而備賽8個月，體脂從23%降到13%，創體脂最低紀錄，狀態驚人。她今（4日）以嘉賓身份出席第二屆《Muscle Star自然之星》賽事，身穿優雅的兩截式禮服，但還是能看出精實的腹肌，她坦言目前還有在維持，「一周練6天，因為我的肌肉長比較慢，休息日也會做一些有氧，我會去跳繩、散步。」在旁的夢多也讚嘆：「她的背真的很強，我真的嚇到！」

▲夢多（右起）、柯有倫、林芯儀、唐振剛、南拳媽媽張傑出席第二屆《Muscle Star自然之星》。（圖／記者李毓康攝）

林芯儀苦練8個月，但過程也經歷不少磨難，「一開始是胃食道逆流，吃什麼都胃酸過多，後來一個月3次胃痙攣掛急診，在飲食這方面調整非常久的時間，後來就一點一點慢慢吃，一天分4到6餐吃，慢慢細嚼慢嚥的吃，不要趕時間，我現在會把時間分配好。」透露現在習慣之後，反而日子過得更開心，現在也會隨身攜帶按摩的器具，「因為我的身體很緊，暖身非常重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林芯儀體態超好。（圖／記者李毓康攝）

林芯儀坦言女生要增肌很不容易，希望透過自身的影響力，提倡健身的好處，她也不擔心健身會導致胸部縮水，「目前體脂都沒瘦到那麼多，但練挺一點還是很漂亮！」不過被問到健身後有無艷遇？她笑說：「沒有耶，但大家要找帥哥美女真的要進健身房。」