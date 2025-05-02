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「神級女神」河北彩伽確定到場！8月領銜TRE成人展　百位女優陣容超狂

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度「TRE台北國際成人展」即將展開，主辦2日宣布本年度將於8月8日至10日在台北南港展覽館2館盛大登場，會場規模全面升級，集結超過百位人氣女優，刷新歷屆紀錄，預料將引爆今夏最大話題。

▲河北彩伽、石川澪確定出席「TRE台北國際成人展」。（圖／TRE提供）

▲河北彩伽領銜2025年的「TRE台北國際成人展」。（圖／TRE提供）

本屆展覽邀請「神級女優」河北彩伽擔任代言人，以出眾的外型與超高人氣，在影視界累積亮眼成績，成為票房與話題的雙重保證。此外，「神之乳美少女」櫻空桃更直升TRE白金陣容，引起網路上一波熱議，主辦單位同時加碼推出AV+全新代言人「美少女天花板」石川澪，為2025年TRE台北國際成人展助陣。

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▲▼左起櫻空桃。（圖／TRE提供）

▲櫻空桃晉升為TRE白金陣容。（圖／TRE提供）

人氣女優櫻空桃因甜美形象及自然親和力廣受粉絲喜愛，多次來台均造成熱烈迴響。她以眼尾招牌桃花痣作為幸運標誌，加上對作品細節的高度要求，成為台灣粉絲心中一定會搜集的D槽女神。石川澪則憑藉清新脫俗的外貌與精緻五官迅速走紅，日前於日本最大AV平台FANZA拍賣原味內衣，更拍出270萬日圓（約新台幣60萬元）高價，展現驚人魅力與超高人氣。

▲石川澪確定出席「TRE台北國際成人展」。（圖／TRE提供）

▲「美少女天花板」石川澪確定出席TRE台北國際成人展。（圖／TRE提供）

2025年TRE成人展除大幅擴展展位數量，更首度導入「四大沉浸式新體驗」，重新定義觀展感受。展場特別設置全新互動專區「戀戀冰果室」，由女優化身性感女僕，親手餵食與粉絲親密互動，打造前所未有的心動體驗。

此外，展覽期間將推出多款尊榮門票，包括白金卡、金卡、白銀卡、銀卡及FACE CARD，滿足不同層級粉絲需求。門票將於6月1日中午12點，於JKFace官方平台準時開賣，預料再掀秒殺熱潮。

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