美魔女歌手「兒子12歲了」！　罕見正面照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

「美魔女歌手」Rita睽違2年即將推出新專輯，搶先推出新歌〈打勾勾〉，新歌內容深刻描繪出媽媽與孩子間的自然親密互動，更出動12歲寶貝兒子「小天」一同演唱，母子倆還合體拍攝MV，Rita感性地說：「我覺得天下的媽媽，大部份都會跟孩子做『打勾勾』這個動作，當初聽這首歌的時候，我第一個感覺就認為要跟兒子一起唱，比較會呈現出母子之間溫暖的感覺。」

▲▼「美魔女歌手」Rita與兒子合作新歌〈打勾勾〉。（圖／艾迪昇提供）





〈打勾勾〉由Rita親自填詞，以想要守護著孩子健康長大的願望，道盡了為人母親的多愁善感心情，Rita坦言：「我是年紀比較大時才有這個小孩，他小時候常常會問我『媽咪妳會陪我到幾歲？妳會陪我到什麼時候？』，也許是擔心我們陪他的時間會比年輕父母親還少一點吧，所以就寫出這首歌表達我對他的愛，希望如果哪一天媽媽離開他了，他還是可以很勇敢，同時也作為我們兩人的紀念作品。」



在拍MV時，Rita與小天就像日常那樣互動，母子倆默契十足，現場歡笑聲不斷，她一臉幸福地說：「兒子好像比我預期的表現還要好，拍攝過程中滿自然的，反正就是我們平常玩鬧的樣子。」也不忘大讚小天讓她有滿滿的幸福感，「兒子帶給我都是很開心的，他不太需要我擔心，功課也很好，所以我覺得他真的是來報恩。」