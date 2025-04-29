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Makiyo昔爆友人「紅了就不理人」！背後放冷箭內幕　小S、蔡康永全知情

記者孟育民／台北報導

Makiyo（川島茉樹代）日前上薔薔Podcast節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，更承認就是楊丞琳，躺著也中槍的楊丞琳，透過經紀公司反擊：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」而有網友翻出Makiyo過去曾在《康熙來了》，爆料友人成名後就不理睬她，甚至背後放冷箭，當時她並未講出人名，如今片段讓人耐人尋味。

▲▼Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

Makiyo當時爆料，認識多年的女性友人紅了卻轉性，「當初是那個女生跟我示好，我想說多一個朋友在演藝圈很好，我們很常一起吃飯，那個女生也會到我們家玩，我們變成非常好的朋友，她有天開始拍戲了，後來就大成功，我替她非常開心，我才發現她在背面一直偷講我壞話，跟很多人說『你要小心Makiyo』。」

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▲▼Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲▼Makiyo爆料好友紅了，卻對她卻不理睬。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲▼Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

讓Makiyo更傻眼的是，該女星某次被周刊爆出負面新聞，竟直接打來質問她，懷疑是她背後放消息，認爲她搞小動作很恐怖，Makiyo對此喊冤：「我氣到，我說誰誰誰...我現在很生氣妳跟我講這種話，我本來還想恭喜妳成功了。」當時Makiyo並未說出人名，不過小S、蔡康永一聽就知道是說誰，連在旁的阿Ben的表情都相當有戲，如今片段遭翻出，再度引發熱議。

▲▼Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲▼小S、蔡康永一聽就知道在講誰，阿Ben表情也很有戲。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲▼Makiyo過往在《康熙來了》 片段被翻出。（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

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makiyo, 楊丞琳, 小S, 蔡康永

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