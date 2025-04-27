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徐玄自曝「眼光高到天花板」理想型1條件！　韓網全讚：無法反駁

記者張筱涵／綜合報導

少女時代出身的演員徐玄近日結束《聖夜：惡魔都市》的拍攝，受訪提到這些年來的成長與心態變化，更吐露對理想型的標準，引起討論。

外送稿用　▲▼徐玄。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

▲徐玄談擇偶條件。（圖／翻攝自Instagram／seojuhyun_s）

徐玄表示對自己而言，「作為普通人徐朱玄，健康的生活比身為藝人更為重要。」她認為，唯有活得快樂健康，才能以良好的心態投入表演，她也認為在演戲時盡情投入，演出結束後能適時抽離，維持本體幸福，這樣的「平衡感」非常重要。

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回顧過去，徐玄坦承曾把少女時代視為人生全部，像賽馬一樣全力衝刺，對這段經歷並不後悔，反而從中領悟到應該在努力之餘，也關心朋友與家人，用更寬廣的視野生活。過去為了避免失誤而焦慮，到如今能以「人嘛，總會犯錯」的從容心態看待小失誤，是自己成長的重要一課：「過去過得很緊繃，現在的我有自信即使犯錯也能應對，這是一種訓練的結果。」

在談到擇偶條件時，徐玄笑言自己「眼光非常高，高到天花板」，並希望能遇到一個像自己一樣、對人生充滿自信的人。她補充道，自己習慣用客觀的視角檢視人生與工作，這也讓她對另一半的期待變得更加謹慎而高標。

徐玄堅定又誠懇的發言也引發韓國網友熱烈回應，紛紛留言表示支持，「真的無法反駁」、「普通人徐朱玄和藝人徐玄都活得如此認真，所以才說得出這樣的話，真的很帥氣」、「從成長過程一路看著她，覺得非常可以理解」、「能這麼說真的太酷了，毫無反駁餘地」、「能自信地說出『我想遇到跟我一樣的人』，真的很帥」。

另外，徐玄的人生座右銘是「最後的勝者是善良的人」，她堅信：「真正的強大，是在面對邪惡時仍然選擇堅持正直；不論人生何時結束，能夠坦然無悔地說自己堂堂正正地活過，才最重要。」她也強調：「別因為別人邪惡就自己也變邪惡，那是軟弱的表現；即使對方邪惡，我也要堅持自己的方式活下去。」

新作《聖夜：惡魔都市》中，徐玄飾演擁有特殊能力的黑暗解決者「莎朗」，與馬東石、李大衛攜手對抗邪惡勢力。

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