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許維恩：夫妻哪像童話故事每天幸福的！爆粗口事件燒1個月吐現況

記者陳芊秀／綜合報導

女星許維恩和藝人王家梁在2021年結婚，時常分享家庭生活，一個多月前突然在深夜爆粗口，吐露「要怎麼樣做個好老婆」、「有時候真的累了」，隨後強調自己沒事請大家放心。她26日上傳影片，配文「婚姻不就是這樣嗎」，談及現在的心情。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

▲許維恩與王家梁2021年結婚，時常分享婚姻生活。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）

影片中，女兒忒忒在公園玩沙，身邊有爸爸、叔叔、爺爺守護陪伴。而她貼文談及：「夫妻哪有像童話故事一樣每一天幸福快樂的啊？偶爾一定會有爭執才有更多浪漫的火花啊，才會有更多改變和進步，婚姻不就是這樣嗎？」

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許維恩認為婚姻需要不斷磨合相處，才能更加互相了解、包容，現在有什麼話也會直接跟老公說，不會委屈隱忍。她強調「現在身心健康很多了」，感謝大家關心，更提到今後不會再寫任何文章發洩，自嘲在直播發洩就好了，「我也不可能飆罵大王好嗎，他這麼壯，我不敢」。

▲▼許維恩。（圖／翻攝自Threads／sharon701111）

▲▼許維恩3月突發文爆粗口，相隔1月抒發心情。（圖／翻攝自臉書）

▲許維恩3月突發文爆粗口，相隔1月抒發心情。（圖／翻攝自臉書）

粉絲輪番留言「不要給自已太大的壓力，這是一個過程中，加油」、「要幸福長長久久」，鼓勵打氣的回應不斷。還有人注意到影片中的爺爺好年輕。

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