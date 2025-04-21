家家深夜吐思念告白！　已故方大同一聽也喊讚

▲ 家家將推出新專輯。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

家家睽違6年將推出新專輯，新歌〈月不落〉一上線立刻引起歌迷熱烈迴響，由家家親自創作詞曲，最初的Demo則是一段她隨興拿起吉他自彈自唱的錄音，談起創作〈月不落〉的創作契機，家家分享，擺放在家中的吉他一直是她很「寶貝」的東西，雖然他的創作作品不多，但每次創作都是用這把吉他，平時有空也都會隨手拿起來彈奏。而曾與家家合作過的方大同也在因緣際會下聽到這首歌，在聽完〈月不落〉後提到最喜歡的地方是家家所彈奏的吉他，他表示家家彈得很有感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 家家新歌是以吉他自彈自唱。（圖／相信音樂提供）





〈月不落〉描繪著一種靜靜凝望夜空、將思念寄託於「不落之月」的深刻意境，家家唱出內心深處無聲的渴望，整首歌像是一場溫柔的呢喃，也是一封藏不住的思念告白。家家分享，由於他晚上經常睡不著，月亮對她來說是一個很重要的陪伴，「我很喜歡月亮，常常會安靜地看著天空沈澱心情。」她也回憶起曾經在老家看到一輪巨大無比的月亮，「大到不可思議，好像伸手就能觸碰到。」她形容，月亮雖然發出的光是冷的，但看著它卻會感覺到一種微弱而溫暖的力量，不同於陽光，月亮是一種不刺眼且能安撫人心的存在。



或許是因為家家在創作〈月不落〉時心中早已有具體畫面，所以歌曲整體氛圍也自然流露出強烈的畫面感，讓許多聽眾產生深刻共鳴。MV則延續這樣的想像，以簡約手法營造濃厚的氛圍感，具舞台感的光影設計，巧妙呈現歌曲的情緒層次和意境。MV中，以一顆巨大光球象徵月亮，家家在夜色中與月光交織，拍攝時。光球在她頭頂緩緩晃動，讓她忍不住笑說：「好像在玩躲避球！」坦言一開始其實很怕被打到。然而，拍攝當天家家其實身體不適、甚至還發燒，但她仍堅持完成長達近12小時的拍攝，相當敬業。

