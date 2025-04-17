一口氣取消4場演出…郎祖筠認了「疫情後很辛苦」曝劇團經濟狀況

記者黃庠棻／台北報導

女星郎祖筠是春河劇團團長，今（17）日與陳隨意、黃浩詠、韋以丞一起出席《老闆~來碗陽春麵！》演員亮相記者會。只不過日前劇團一口氣取消4場舞台劇《善良的歹人》，引起許多網友討論。對此，郎祖筠也在記者會上回應了這件事。

▲《老闆~來碗陽春麵！》由郎祖筠、陳隨意、黃浩詠、韋以丞主演。（圖／春河劇團提供）

舞台劇《善良的歹人》先前公告取消4場演出，郎祖筠坦言「台北加演場，碰到市場、經濟等事情，預售狀態不是很好，我們就停損，因為演了4場票房夠撐2場，等於賠掉了，減損也是一種方式，不只是我們，這兩年很多單位減場改期，疫情後大家都很辛苦。」不過她也強調目前劇團的經濟狀況「還撐得過去」。

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▲《老闆~來碗陽春麵！》由郎祖筠、陳隨意、黃浩詠、韋以丞主演。（圖／春河劇團提供）

春河劇團最新舞台劇《老闆~來碗陽春麵！》故事發生在台北的一家麵攤，店裡播放著多年前某廣播節目的錄音檔，吸引了喜歡懷舊氛圍的客人與媒體的關注。原來，這個節目的主持人正是老闆娘鶯鶯的母親。為了紀念母親，鶯鶯整理母親當年的節目音檔，每當熟悉的歌聲響起，彷彿時光倒流，帶人重返80年代的台北。

▲《老闆~來碗陽春麵！》由郎祖筠、陳隨意、黃浩詠、韋以丞主演。（圖／春河劇團提供）

《老闆~來碗陽春麵！》找來「總鋪師歌王」陳隨意主演，他一收到邀約後馬上答應，坦言「第一次演舞台劇，本想讓50多歲的自己有更多的經歷，沒想到一人分飾三角」幸好對手演員資歷豐富，笑說「他們表演時間加起來是百歲人瑞的年齡」。

▲《老闆~來碗陽春麵！》由郎祖筠、陳隨意、黃浩詠、韋以丞主演。（圖／春河劇團提供）

而郎祖筠也大讚陳隨意的演出「有一種鄉土氣息，接地氣，其實眼睛很漂亮，一講話都好真誠會相信他。」《老闆~來碗陽春麵！》每周也會邀請特殊嘉賓，包括苗可麗、康康、王仁甫等，康康也是首次演舞台劇。