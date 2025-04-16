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2分鐘前點菜…亮哲東京路邊開視訊會議　街頭講30分鐘：必須賺錢

記者劉宜庭／綜合報導

台灣男星亮哲近日人在日本旅遊，昨（15日）特地分享了一段「斜槓爸」的真實日常，照片中他身穿全黑皮衣造型，神情專注地在東京街頭進行視訊會議，讓網友看了大讚「最認真男人永遠都最帥」。

▲2分鐘前點菜…亮哲東京路邊開視訊會議　街頭講30分鐘：必須賺錢 。（圖／翻攝自亮哲臉書）

▲亮哲東京路邊開視訊會議。（圖／翻攝自亮哲臉書）

亮哲透露，當時在開會之前，臨時找了一家餐廳，「倒數兩分鐘後點了菜，開會前發現Google meeting 沒更新，立馬用疲弱的網路更新，然後在路邊開了30分鐘的會。」這場突如其來的視訊會議，不僅考驗了行動網速，他也感嘆：「完全感受到一個網路無國界的時代。」

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開完會，亮哲也在臉書幽默表示：「奶粉錢被我花得差不多了，趕快在路邊開個視訊會議！必須要賺錢了。」不過，現年44歲的他，兩個女兒其實都已經超過10歲，忍不住自嘲：「都幾歲了還奶粉錢。」

▲2分鐘前點菜…亮哲東京路邊開視訊會議　街頭講30分鐘：必須賺錢 。（圖／翻攝自亮哲臉書）

▲亮哲近日人在日本旅遊。（圖／翻攝自亮哲臉書）

亮哲一向以風趣直率的性格受到觀眾喜愛，如今身兼父親、演員與斜槓主持人身分，私下的努力也透過社群一覽無遺。此次「街頭會議」意外成為另類寫真，不僅展現敬業精神，更再次圈粉不少網友，留言直喊「開會也要這麼帥氣就對了」、「辛苦了，加油」、「認真為家付出的男人最帥」，也讓男星羅百吉也開玩笑虧：「奶粉錢難賺啊…。」

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亮哲, 日本旅遊, 斜槓爸, 視訊會議, 網路無國界

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