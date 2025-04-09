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「最帥反派」麥可·B·喬丹荷爾蒙噴炸西裝！　《罪人》一人分飾兩角

記者蕭采薇／台北報導

曾以《黑豹》的「瓦干達旋風」席捲全球的金獎名導萊恩庫格勒，今年與《黑豹》中的「最帥反派」性感男神麥可·B·喬丹破天荒第五度合作，推出全新動作驚悚鉅作《罪人》。麥可·B·喬丹更1人飾演2角，展現雙倍魅力、荷爾蒙狂噴，交出從影最瘋狂演出。

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲麥可·B·喬丹在《罪人》一人分飾兩角。（圖／華納提供）

《罪人》9日釋出幕後花絮，導演萊恩庫格勒為打造影史上最沉浸式電影，挑戰難以駕馭的IMAX膠卷攝影機，力求最大、最震撼畫面，更將槍戰動作、驚悚恐怖類型完美結合，帶來前所未有的觀影體驗，保證讓影迷看得直呼過癮。

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▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》由金獎名導萊恩庫格勒，與性感男神麥可·B·喬丹破天荒第五度合作。（圖／華納提供）

萊恩庫格勒表示自己曾拍過改編真實事件、漫畫的電影，這次新片《罪人》想帶來新意，挑戰打造電影院前所未有的極致沉浸體驗。他找來《黑豹2：瓦干達萬歲》攝影師奥特姆阿卡帕夫合作，使用能最真實模仿人類視覺反應的IMAX膠卷攝影機拍攝，讓片中主角們面對未知恐懼的緊張感無限放大，槍戰駁火動作戲也充滿震撼力，成果讓麥可·B·喬丹驚嘆「畫面真的太美了」，女星海莉史坦菲德更直呼「這絕對是觀眾一生難得的體驗」。

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》海莉史坦菲德。（圖／華納提供）

《罪人》劇情描述從大都市返鄉的雙胞胎兄弟，舉辦一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，這場派對因門外的不速之客而變調。麥可·B·喬丹一人化身風格截然不同的雙胞胎，為了在同一畫面呈現兩個角色的差異，他不僅在造型、口音做出區隔，就連細微的肢體動作也充滿演技細節。

▲《罪人》麥可·B·喬丹更1人飾演2角。（圖／華納提供）

▲《罪人》麥可·B·喬丹換上多種造型搏觀眾眼球。（圖／華納提供）

此外麥可·B·喬丹更換上多種造型搏觀眾眼球，有潮到出水的時髦西裝套裝，也有粗曠風格的單薄內衣，大露爆滿胸肌讓男性荷爾蒙肆意狂噴，散發瘋狂性感魅力，交出他從影以來最精采演出，絕對讓粉絲爽翻天，電影將於4月17日上映。

 

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黑豹, 罪人, 麥可·B·喬丹

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