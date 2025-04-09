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劉至翰一人分飾2.5角！　AI換臉後太壞被「報警投訴」還致電民視

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情持續高潮迭起，其中飾演副局長楊文斌的實力派演員劉至翰，精湛的演技更是讓觀眾看得目不轉睛。然而，自從角色被高海生（AI換臉技術）「改造」成作惡多端的假文斌後，不僅在劇中胡作非為、眾叛親離，更在戲外引發不少趣事。

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

劉至翰在《好運來》中一人分飾兩角，將真文斌的正直與假文斌的邪惡詮釋得入木三分，早已展現其深厚的表演功力。而近日，劇情再添震撼彈，真文斌即將強勢回歸。在最新的預告中，真文斌以全新的中長髮造型亮相，臉上更添一道觸目驚心的刀疤，Man味十足的形象讓觀眾驚呼連連，紛紛猜測他將展開激烈的復仇行動。

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對於這次的角色挑戰，劉至翰坦言是他演藝生涯中首次嘗試在同一部戲中詮釋「2.5個人格」正直的真文斌、邪惡的假文斌，以及即將登場充滿復仇怒火的文斌。他表示，這對他來說是極大的挑戰，需要精準地切換不同人格的狀態與情緒，讓他直呼過癮。

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

假文斌在劇中的惡行也讓部分觀眾入戲太深，劉至翰分享了一件讓他啼笑皆非的趣事，竟有觀眾因為劇情太過投入，直接致電到警察局報案都沒下文，只好打到民視總部報案，聲稱要找楊文斌副局長主持公道「結果警察都不受理，為什麼呢？」，而民視也告知是戲劇效果，還打趣說現在螢幕上的是「假」文斌，可能也沒什麼公理可言，這段花絮也讓劉至翰聽到哭笑不得，也足見觀眾對劇情的投入程度。

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

▲劉至翰在《好運來》一人分飾2.5角。（圖／民視提供）

面對真假文斌即將同台的局面，劉至翰也表達了對劇組的感謝。他表示，一人分飾兩角，除了自己要在表演上精準切換，對手演員和工作人員也相當辛苦，常常需要配合他演出兩次不同反應。但他強調，即將登場的真文斌已經不再是過去那個好好先生，歷經巨變的他將會讓高海生一家付出慘痛代價，把被奪走的人生，全部討回來，一場腥風血雨的復仇大戲即將上演。

劉至翰以其精湛的演技，成功塑造出性格迥異的真假文斌，如今更將挑戰充滿魅力的復仇者形象，勢必將為《好運來》帶來全新的高潮。

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