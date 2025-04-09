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八點檔女神37歲生日當天「上山滾坡」　公開徵友許願：趕快脫單！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇組溫馨又敬業，女主角蘇晏霈於7日在忙碌的拍攝工作中迎來了她的37歲生日。儘管行程滿檔，蘇晏霈仍洋溢著幸福的笑容，直呼在眾人的包圍下連續切了好幾次蛋糕，感受到滿滿的愛與祝福。不過，這位人氣女星也不忘向廣大粉絲公開喊話，期盼桃花朵朵開，早日告別單身行列。

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

令人意想不到的是，蘇晏霈的生日竟是在「滾動」中展開，原來生日當天一早就前往山區拍攝外景，與劇中搭檔黃文星上演一場驚險的滾山坡戲碼。蘇晏霈坦言，這場戲的難度相當高，所幸拍攝當天天氣穩定，且劇組也做足了安全防護措施，才讓兩人順利來回滾了兩次就完成拍攝。

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▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

黃文星則笑稱，因為要抱著女生一起滾，讓他格外擔心蘇晏霈的安全，因此全程都用手小心翼翼地護著她的頭，沒想到卻因此擋住了她的臉，才導致兩人必須再滾第二次。不過，他也大讚兩人默契十足，在配合上相當順利。

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

在歡慶生日的同時，蘇晏霈也大方分享了她的生日願望。她期許自己主演的《好運來》收視能夠持續攀升，自己也能夠保持對戲劇的熱忱，不忘初心，繼續為觀眾帶來更多精彩的演出。

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

此外，蘇晏霈更希望身邊的每個人都能「好運來」，最重要的莫過於她能趕快找到屬於自己的幸福，成功脫單。蘇晏霈更向單身男性公開喊話，鼓勵他們勇敢追求愛情，並強調自己現在的條件比以往還「鬆」，主要是要上進、孝順，價值觀契合，還要理解她的工作。

▲蘇晏霈生日當天到山區拍攝《好運來》。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈公開生日願望。（圖／民視提供）

其實，早在生日前夕，蘇晏霈就已經開始收到許多親朋好友的暖心祝福。她透露，許多朋友們都特地提前為她慶生，體諒她正在拍攝八點檔，不喜歡請假，所以聚會時間都以她能出席為主，讓她非常感謝大家的用心。蘇晏霈也笑著期盼，接下來能有好的姻緣降臨，如果能意外迎來「好孕來」，那更是值得開心的喜事。

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