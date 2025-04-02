阿部瑪利亞當老闆面試「遇狂粉+高傲網美」　反轉結局惹哭她

記者王靖淳／綜合報導

女星阿部瑪利亞今年元旦證實與隨身遊戲的經紀合作告一段落，接著更開心宣布升格為老闆，平時會拍片分享日常的她，最近在頻道上傳一支面試助理的影片，過程中還一度被面試者的沒禮貌氣哭，最後在得知自己被惡整後，哭笑不得表示：「我每一個愚人節企劃都無法快樂起來。」

▲阿部瑪利亞今年宣布升格當老闆。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

影片一開始，阿部瑪利亞的經紀人表示，目前公司正忙著招募新員工以及為阿部瑪利亞找私人助理，同時也透露，阿部瑪利亞開始擔任公司社長後，發現自己需要處理的事情很多，導致她的時間被嚴重分散。然而，隨著愚人節的到來，經紀公司決定，在阿部瑪利亞面試新人的過程中惡整她，來看她如果遇到奇怪的面試者，當下會有什麼反應。

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第一位面試者是名自稱阿部瑪利亞的「狂粉」，履歷看似正常，但為了接近偶像，甚至不惜辭去原本的工作。影片中可見到，該狂粉在面試過程中，不僅直接列舉阿部瑪利亞的喜好，還直接表達對她的愛慕，並極力向對方推薦自己，甚至在結束時要求與阿部瑪利亞合照，讓她嚇得露出尷尬的表情。

▲阿部瑪利亞會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／_abedesu）

第二位面試者是位驕傲的「網美」，不只對阿部瑪利亞擺出高傲的態度，手機甚至還在面試中不斷響起，讓阿部瑪利亞猜測，對方似乎對這份工作不是很感興趣，更多的可能只是在社群上經營個人形象，在面試最後還反問她：「我要帶的藝人是？」讓阿部瑪利亞聽完後瞬間變臉，最後甚至還被對方氣哭，直到經紀人告訴她這是愚人節惡整企劃後，她才無奈笑了出來。