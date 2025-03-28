林萱瑜PO「人要付出代價」疑聲援吳婉君　被抓包取關…閨蜜情生變

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君25日認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索。據了解，兩人13日發生爭執時，吳婉君被趙駿亞打到雙頰紅腫、臉部瘀傷，後來到醫院驗傷，目前也已至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論。

▲趙駿亞被控交往期間家暴吳婉君。（圖／翻攝自Facebook／吳婉君Cocco Wu）

吳婉君傳出遭到趙駿亞家暴後，好友林萱瑜剛好在Threads上發文「我始終相信，人是要為自己的所作所為付出代價的。」被外界認為是在聲援女方，因為吳婉君跟林萱瑜跟過去曾一起合作拍戲，跟Junior（韓宜邦）私底下交情也很好，雙方還常常一起拍YouTube。

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▲林萱瑜發文被懷疑是聲援吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／林萱瑜）

據了解，林萱瑜的發文並非在聲援吳婉君，至於是在講述合適，經紀人低調表示「我們不回應喔！抱歉」。事實上，林萱瑜的Instagram已經取消關注吳婉君，老公Junior原本跟吳婉君以兄妹相稱，Instagram也雙雙是互不關注的狀態，疑似閨蜜、兄妹情變。

▲林萱瑜、Junior被發現取關吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／林萱瑜）

此外，吳婉君稍早也在社群網站上發文，表示自己夢到偶像李玟，寫道「夢見妳了，我們一起談笑風聲，一起聽歌感動到流淚，妳向我展示後腰背跟臀部因為手術造成的瘀傷，我拿了蜈蚣草、膠原蛋白要分你喝」，不少粉絲湧入替她加油打氣「要疼惜自己，做真正的自己」、「振作起來，加油」，引起熱議。