李鎮浩曾指金賽綸人品差！好友哭訴「公開她生前狀態」：到底憑什麼？

記者劉宛欣／綜合報導

YT頻道《橫豎研究所》主持人金世義25日透露金賽綸老公現身說法，並採訪到了一名在金賽綸生前，與她同住照顧她的好友A，指出金家人並非前男友指控的那般冷血，還原金賽綸生前，金母與阿姨的照顧細節，並批評YTR、記者出身的李鎮浩確實讓金賽綸在生前陷入痛苦之中。

▲金賽綸的搜尋量本已下降，但在李鎮浩開始發片後，輿論熱度又劇增。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

對於李鎮浩一直否認折磨金賽綸，A氣憤表示「李鎮浩做錯事，卻一直推託」，並指出李鎮浩從2022年開始上傳金賽綸的相關影片，而2023年4月文彬離世時，金賽綸曾寫了一封信給故人，信中就提到了自己因為媒體報導輿論而感到痛苦。當時AI分析網路搜尋量也指出，金賽綸酒駕道歉之後，輿論已平息，但在李鎮浩開始發片後，搜尋量又暴增，很多報導都是根據李鎮浩的影片撰寫，「沒資格說不是他的錯」。

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▲好友不滿李鎮浩暗示金賽綸人品差。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



此外，李鎮浩曾經在影片裡提到於金賽綸的人品，每個人都「閉口不談」，A為金賽綸感到委屈，直呼「賽綸生前經常去流浪犬收容所做義工，還領養了那裡的小狗」，接著哭著說：「我很辛苦的時候，她自己明明也很辛苦，卻還是一直陪伴我安慰我，他（李鎮浩）憑什麼評論她的人品？我真的很想知道那些匿名的相關人員、親友到底指的是誰？」