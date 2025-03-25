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快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓已故女星金賽綸在爆出疑似在未成年時期，就與金秀賢交往的風波之中，遭爆料年初在美國紐約與一名圈外人結婚。她的父母出面否認已婚以及懷孕、墮胎的說法，然而金賽綸老公25日卻親臨《橫豎研究所》，帶來大批證據資料，只為了保護金賽綸的名譽，強調兩人雖然瞞著雙方父母結婚，但並沒有懷孕、墮胎，且絕沒有施暴，由於遠距離等因素，兩人在金賽綸生前，已經著手開始辦結婚無效手續。

▲金賽綸老公承認結婚，但否認施暴、懷孕、墮胎，還原兩人認識到成婚的時間線。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸老公承認結婚，但否認施暴、懷孕、墮胎，還原兩人認識到成婚的時間線。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金賽綸老公承認結婚，但否認施暴、懷孕、墮胎，還原兩人認識到成婚的時間線。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

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以下是金賽綸丈夫的聲明全文：

大家好，我是已故金賽綸的丈夫。

至今我依然無法擺脫深深的悲痛，心中充滿疑問，是否該站出來發表聲明，擔心這會對已故金賽綸及其家人造成困擾。經過多番考慮後，因為部分勢力散播過多扭曲的事實，讓我們的名譽受到嚴重損害，特此發表這份聲明。

作為一個普通人，我在2024年11月中旬，經朋友介紹認識了金賽綸，並且在短短時間內，彼此之間產生了強烈的吸引力。最終，我們於2025年1月12日，在我居住的美國，僅邀請了幾位證人，進行了結婚儀式。然而，因為對愛情的衝動，我們過於匆忙地決定結婚，但隨著長距離的現實問題和性格差異，我們雙方達成協議，目前正在辦理結婚無效的手續。

1. 暴力

關於所謂的暴力問題，我目前居住的美國公寓環境安靜且隔音差，若真發生暴力事件，下面鄰居會立刻報警。更何況在美國，暴力事件會面臨嚴重的法律後果。我從小在美國接受過嚴格的教育。金賽綸與我自2024年11月開始認識，至2025年2月總共見面了四次，除了11月初次見面外，因為我要上班，其餘三次她都是來美國看我。如果真的有暴力、監禁等不實指控，那金賽綸為何每次都自願來美國？我也十分心疼她長途飛行，因此在美國期間，我盡力提供經濟和情感上的支持。關於暴力指控，如果有此類照片，請務必公開，我也願意接受警方調查。

2. 監視

關於監視的指控，我們的關係屬於長距離戀愛，因此彼此共享了手機和社群帳號的密碼。金賽綸曾經使用我的手機聯絡，我們之間的信任建立是基於雙方的同意。即使如此，這並不意味著我們的行為就是「監視」，而是基於彼此信任下的一種選擇，我可以提供證據證明這一點。

3. 懷孕

關於懷孕和威脅的指控，完全不實。懷孕的消息是在2025年1月出現，但我們在2024年11月中旬才認識，並且金賽綸在訪美期間，並未有任何計劃懷孕。我們並未考慮要生育，金賽綸當時服用避孕藥。關於我透過威脅讓金賽綸嫁給我，這是對金賽綸的極大侮辱。誰會因為威脅而結婚？我們彼此相愛，金賽綸也積極處理婚事的進行。所有這些誣蔑性說法，都是不真實的。

我們原本打算低調處理結婚和無效化事宜，但此事被李鎮浩用無根據的錄音和與前男友、（金賽綸）經紀人等人的對話曝光，這一過程的非法問題，我們將會尋求適當的法律措施來應對。

最後，關於3月18日收到一位自稱是金賽綸親戚的匿名信息，對方提出不實指控並威脅我，說我對金賽綸進行了暴力行為，這完全是假消息，我一說我會採取法律手段，對方就馬上態度軟化承諾不再聯繫我。若有必要，希望警方能進行公正的調查。

請停止散播任何關於已故金賽綸的假消息。

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