金賽綸前男友是「藝人志願生」個資全曝光！《橫豎》質疑：金秀賢收買

記者劉宛欣／綜合報導

已故金賽綸老公於25日突然到訪《橫豎研究所》辦公室，提供了個人聲明以及大筆相關資料，希望能維護故人的名譽，雖承認瞞著父母成婚，但否認懷孕、墮胎、威脅、施暴等指控，《橫豎》主持人金世義指出，出面指控金賽綸是被老公與冷血家人逼死的「前男友K」李某，僅與金賽綸交往不到一周，竟就出面爆料金賽綸被丈夫害死，一點都不合理。

▲《橫豎》公開通緝金賽綸前男友。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

金世義25日曝光金賽綸前男友李某的個資，直接公開了他的真名、出生年、居住於仁川，是一名藝人志願生等等，希望認識此人的民眾可以提供相關爆料，金賽綸好友A 25日晚間也在《橫豎》受訪指出：「前男友的證言讓家屬很痛苦，我身為好友，去年幾乎是住在金賽綸家裡，跟金媽媽一起照顧她，我想讓大家知道金家人不是那樣，不希望小綸被冤枉。」

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好友A透露，因為金賽綸的狀況不好，所以平常她只要沒有行程，幾乎都待在金賽綸家中，金賽綸的媽媽也從京畿道的家搬到了金賽綸在首爾的家中照顧，平常金賽綸醒著的時候由媽媽陪伴，金媽媽在女兒睡著之後，就會出門當代理司機賺生活費，先前經常出現在報導中的阿姨，也經常來家裡，做飯給給金賽綸跟A吃。對於金賽綸家人吸光她辛苦錢的指控，A則表示「不覺得有那種事」。

▲金賽綸好友A出面澄清。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

對於前男友李某出面替金秀賢說話，批評金賽綸老公、家人的說法，A無奈表示「我覺得他（李某）其實沒那麼壞，之前錄音檔（金賽綸與經紀人）曝光時，他就嚇得直發抖，私下是很柔弱的性格，竟然寫了這種東西（指事實確認書），我猜他很可能被威脅了」，由於李某職業為藝人志願生，金世義則大膽猜測他受到金秀賢、李鎮浩等人的利誘，為了自己的前途，出賣了死去的前女友。

Ａ進一步闡述金賽綸生前的生活細節，「她覺得在韓國的生活很痛苦，我去過她打工的咖啡廳，有人會在認出他後，故意在她面前罵髒話，但她都裝作沒聽到，其實非常痛苦，才會想脫離這裡的生活（前往美國），結婚是有可能的，但墮胎不可能，我是一直到12月才聽到他說在考慮要不要交往，當時也覺得很突然」。