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金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

記者劉宛欣／綜合報導

持續爆料金秀賢、金賽綸風波的YT頻道《橫豎研究所》，主持人金世義25日晚間又帶來重大消息，指出金賽綸的紐約老公親自帶著龐大的證據資料，到訪了《橫豎》公司，證實兩人確實在今年初瞞著雙方父母結婚，但強調兩人才在一起不到一個月的時間，並沒有懷孕、墮胎等事，對於自稱是前男友的李某出面控金賽綸丈夫害死她，金賽綸好友則受訪指出，嚴重懷疑是被金秀賢方威脅。

▲金秀賢事件25日又有重大發展。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

▲金秀賢事件25日又有重大發展。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

金世義25日晚間透露，金賽綸的老公在今晚直播開播前15分鐘，抱著大批證據資料到訪《橫豎》辦公室，證實確實在今年初1月12日跟金賽綸結婚，且兩人都瞞著父母，但強調妻子是因金秀賢、李鎮浩的折磨而陷入精神痛苦選擇輕生，交往才一個月的時間，絕無懷孕一事。至於出面指控老公逼死金賽綸的前男友K，則被金賽綸好友指出僅交往一個禮拜就分手，事後還因不斷糾纏，而讓金賽綸與丈夫備感困擾。

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金世義再次警告金秀賢，自己手中握有金賽綸國二就跟金秀賢交往的證據，只是必須等到遺屬同意才能公開，並提及金賽綸自己曾說過「人生第一個男人就是金秀賢」，沒想到這段感情卻留下一輩子的痛苦跟陰影。金世義批評金秀賢、李鎮浩為了掩蓋自身罪行而公開金賽綸結婚的事，大罵「這兩件事有何關係？」至於金賽綸老公提供的龐大資料，會在整理過後，於26日直播公開。
 

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