IU認證看到廉惠蘭就想哭！韓劇最強綠葉《黑暗榮耀》、《鬼怪》都有她

▲廉惠蘭。（圖／Netflix提供、取自《驅魔麵館》劇照、《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

圖文／CTWANT

廉惠蘭的演技既有細膩的內斂表現，也有震撼人心的爆發力，她能夠完美詮釋各種角色讓觀眾產生共情的能力。無論是悲情母親、反派阿姨、驅魔師還是飽受創傷的角色，她都能以最真摯自然的演技賦予角色生命，成為韓國影視界不可或缺的黃金綠葉。來看看那些廉惠蘭超經典的角色有哪些？

《苦盡柑來遇見你》全光禮

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在《苦盡柑來遇見你》你中廉惠蘭飾演愛純的母親，一位面冷心熱又十分堅強的海女，無論在海裡或陸地上都展現無窮的韌性，並無時無刻都在替孩子著想，雖然窮困但也用盡全力保護愛純，總是努力賺錢想留給愛純，是愛純最大的支柱，IU在宣傳時提到看到廉惠蘭演媽媽的片段真的都很想哭。

▲廉惠蘭在《苦盡柑來遇見你》中飾演愛純的母親。（圖／Netflix提供）

《假面女郎》金慶子

在《假面女郎》也展現強大的演技，扮演朱悟男之母，離婚後一生只為了兒子過活，在兒子失蹤後她整理好沮喪心情，瘋狂追蹤兒子的下落。信仰天主教，向上帝發誓兒子的事無論如何都要有個交代。過去因曾從事不同底層工作而獲得強大的生存能力，為了幫死掉的小孩復仇讓人看到媽媽有多強大。

▲廉惠蘭在《假面女郎》也展現強大的演技。（圖／Netflix提供）

《黑暗榮耀》姜賢南

一名家庭暴力受害者，曾是世明小學理事長家的幫傭，後與文同珢（宋慧喬飾）合作，為她蒐集情報、跟蹤相關人等，雖然角色超級悲情但有時候也會展現幽默的一面讓人感到心疼又不小心綻放微笑，為了女兒總是默默忍受家暴的老公，直到最後老公出車禍死亡她終於解脫崩潰痛哭令人鼻酸，廉惠蘭每次都把角色發揮得淋漓盡致真的好愛她。

▲廉惠蘭在《黑暗榮耀》飾演姜賢南。（圖／Netflix提供）

《驅魔麵館》秋梅玉

秋梅玉是「驅魔麵館」的核心成員之一，表面上是經營韓國麵館的老闆娘，實際上是擁有強大治癒能力的驅魔師。她負責為受傷的驅魔隊成員療傷，也能透過接觸傷者的傷口來感應他們的記憶。她的角色在團隊中就像母親般的存在，負責照顧成員，提供心理支持和身體治療。在劇情中，她不僅是溫暖可靠的精神支柱，還有強悍的一面，當敵人威脅到她的家人或驅魔隊時，她也展現出果敢與剛毅。她的表演讓秋梅玉不僅僅是一個“治療師”，更成為劇中最重要的情感支柱。觀眾讚譽她的演技自然細膩，能在嚴肅與幽默間自由轉換，讓角色更加立體真實。

▲秋梅玉是「驅魔麵館」的核心成員之一。（圖／取自《驅魔麵館》劇照）

《孤單又燦爛的神－鬼怪》池蓮淑

池恩卓（金高銀飾）的阿姨，池蓮熙的妹妹，一心想從恩卓那裡奪取其母遺留的保險金，因金信的設計而違法持有金條被捕入獄，後以放棄保險金為條件換取自由出獄。因為這部戲造成轟動也讓廉惠蘭被更多人看見，劇中讓人恨得牙癢癢，把那副尖酸刻薄的樣子演得入木三分，真的超佩服她每次對於角色的理解與表演，不多不少就是剛剛好那麼精彩！

▲廉惠蘭在《鬼怪》飾演池蓮淑。（圖／取自《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

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