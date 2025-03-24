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Toro曾為女生嗆坤達：衝到班上叫他小心點！　Energy過去心結全說了

記者吳睿慈／台北報導

「最殺唱跳男團」Energy繼2024年超殺人氣夯曲〈星期五晚上〉引發全民狂蹲後，2025年春天尾聲繼續洋溢青春氣息，推出全新單曲〈同病相戀〉，成員回憶大學時期，坤達、Toro曾經為了女生互嗆，還意外有心結，所幸後來誤會解開，讓兩人變成好朋友，甚至相約組成Energy。

▲Energy過去心結全說了。（圖／相信音樂提供）

▲Energy推出全新單曲〈同病相戀〉。（圖／相信音樂提供）

〈同病相戀〉由金曲製造機陳星翰製作、金曲獎得主葛大為作詞，青春曲風，讓Energy紛紛表示：「唱這首歌就像把青春追回來了！」，五人回想起學生時代暗戀與告白的畫面，阿弟害羞分享：「我有在女生宿舍前，彈吉他唱歌給喜歡的女生過。」書偉則說：「以前玩抽鑰匙，我曾串通好友把我的鑰匙給喜歡的女生，最後真的成功在一起！」青春無敵的追愛畫面歷歷在目。

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▲▼Toro曾為女生嗆坤達：衝到班上叫他小心點！　Energy過去心結全說了。（圖／相信音樂提供）

▲坤達、Toro早在高中時期相識，因為一場「嗆聲」知道對方。（圖／相信音樂提供）

坤達、Toro早在高中時期相識，但卻是因為一場「嗆聲」而知道彼此，Toro說：「當時我好朋友喜歡一位坤達班上的女生，但聽說坤達也喜歡她，我為了幫好兄弟出一口氣，我就從10班衝到3班叫坤達出來！」坤達回想起，至今還是一臉茫然：「那時候想說誰呀叫我出去做什麼，結果我出去後，他也沒幹嘛，叫我小心點就走掉了。」事後兩人釐清原因，才發現原來是那位女同學喜歡坤達，因而造成這次的誤會，但也因為這次的烏龍嗆聲讓兩人變成好朋友，甚至相約組成Energy，一起走過風風雨雨的20多年。

▲▼Toro曾為女生嗆坤達：衝到班上叫他小心點！　Energy過去心結全說了。（圖／相信音樂提供）

▲〈同病相戀〉令Energy想起青春回憶。（圖／相信音樂提供）

〈同病相戀〉將於3月31日正式發行，3月26日至28日將於Hit Fm聯播網全球首播搶先聽。除了新單曲的好消息外，Energy《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站也將於4月5日在吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱，五人正如火如荼為演唱會訓練歌唱與舞蹈，也將首唱新歌〈同病相戀〉，準備將最殺、最帥氣的一面展現給所有歌迷。

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坤達, Toro, 阿弟, 書偉, 牛奶, Energy

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