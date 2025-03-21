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皮克斯最好哭的電影！《可可夜總會》宣布將推續集　2029年上映

記者蕭采薇／綜合報導

皮克斯動畫《可可夜總會》（Coco）曾拿下奧斯卡最佳動畫影片獎，故事以墨西哥亡靈節為背景，細膩描述親情，被一部分粉絲稱作是「皮克斯最好哭的動畫」。迪士尼近期在股東會上宣布，目前正在開發《可可夜總會》的續集電影，預計將於2029年上映。

▲▼皮克斯《可可夜總會》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲迪士尼在股東大會上宣佈，皮克斯《可可夜總會》續集正在開發中。（圖／迪士尼提供）

迪士尼執行長巴布艾格（Bob Iger）近來在迪士尼年度股東大會上宣佈，正在開發《可可夜總會》的續集，巴布艾格表示：「雖然這部電影才剛剛開始，但我們知道它將充滿幽默、真實和冒險。我們迫不及待地想盡快分享更多。」

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▲▼皮克斯《可可夜總會》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《可可夜總會》以墨西哥亡靈節為背景，感人劇情被粉絲稱作是「皮克斯最好哭的電影」。（圖／迪士尼提供）

據悉，《可可夜總會》續集將由首集的導演李安克里奇（Lee Unkrich）回歸，與皮克斯資深動畫師出身的阿德里安莫里納（Adrian Molina）共同執導。同樣是皮克斯老員工的馬克尼爾森 (Mark Nielsen) 將擔任製片，他過去曾製作《玩具總動員4》和《腦筋急轉彎2》兩部電影，在口碑和票房都雙雙獲得成功。

 

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