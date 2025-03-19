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金賽綸家屬態度轉硬「擬告金秀賢公司」　律師無奈：本來只要道歉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月16日離世，家屬悲憤至極，於日前委託律師，向YouTuber李鎮浩提出誹謗訴訟，指控他散播假消息，是逼死金賽綸的元兇之一。最新消息指出，家屬目前也正在考慮對金秀賢的經紀公司進行法律行動。

▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸IG）

根據韓媒報導，金賽綸家屬委託的律師夫志碩（부지석）向媒體透露：「我們目前正在討論是否對Goldmedalist採取法律行動。」起初，家屬只有打算向李鎮浩採取法律措施，但在金秀賢方的一連串聲明中，並未打算向金賽綸以及金賽綸家人致歉後，家屬的立場也有所改變。此前，家屬曾公開喊話，表示希望金秀賢願意承認與未成年時期的金賽綸交往並道歉。

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▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG、李鎮浩yt）

▲金秀賢方面至今未曾致歉。（圖／翻攝金秀賢IG）

律師表示：「原本家屬只是對李鎮浩提告，而Goldmedalist只需要道歉，事情就能解決。」接著進一步指出：「然而，Goldmedalist對於立場的改變（先否認交往後又認愛，但稱是在金賽綸成年後才交往）並未道歉，反而不斷迴避責任。金賽綸的『自導自演戀情』是Goldmedalist發表虛假立場所導致的問題，他們理應先道歉，之後再討論其他問題。」

▲金賽綸家屬考慮向金秀賢公司提告。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG、李鎮浩yt）

▲李鎮浩目前已遭金賽綸家屬提告。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

此前，金賽綸於2024年3月24日曾在Instagram上發佈過一張與金秀賢的貼臉合照，引發熱議。當時，金秀賢和金智媛主演的浪漫喜劇《眼淚女王》正在播出，無論戀情真偽，這都被認為影響了觀眾對劇集的投入。Goldmedalist隨後對兩人戀情做出「無事實根據，不懂金賽綸發照片動機為何。」的回應，導致金賽綸成為輿論抨擊的焦點。

然而，金賽綸於2月16日去世後，家屬透過《橫豎研究所》揭露，金秀賢曾與未成年時期的金賽綸交往。Goldmedalist立即否認這一說法，隨後，家屬公開了兩人私下親吻的照片，最終改變了Goldmedalist的立場，承認金秀賢與金賽綸於2019年到2020年期間確實有過戀情，不過，至今仍不承認家屬方面所聲稱的，自2015年、金賽綸未成年時期即與金秀賢交往的說法。

►開韓媒第一槍！資深記者批金秀賢早該為「說謊聲明」道歉　列2大錯誤

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