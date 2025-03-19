林依晨報喜懷二胎！結婚10周年又懷孕了　「孕期比第一胎不適」

圖文／鏡週刊

林依晨和圈外人林于超結婚剛滿10週年，中間傳聞不斷，但小倆口感情歷久彌堅，據悉將迎來最棒的結婚週年大禮，就是她喜懷第2胎啦！

▲林依晨去年10月參加金鐘獎時，瘦到鎖骨明顯。

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已懷孕5個月的林依晨，大女兒「小林」已經3歲半，第2胎「小小林」按計畫來得正是時候，雖然對於42歲的她比較辛苦，但未來終於如願能看到手足相伴開心成長。據悉，原本就計畫懷第二胎的林依晨，去年中就開始積極調養身體，沒多久就順利有喜，也是兩邊林家上上下下的天大好消息。

▲林依晨鮮少在社群發親子文，難得在女兒長牙時發母親節紀念文。（翻攝自林依晨IG）

近日本刊更獨家專訪林依晨，林依晨第二胎的初期孕期反應明顯比第一胎不適，身體上更有些辛苦難捱；她坦言，因為已經有了第一胎的經驗，心情上則是相對輕鬆，能夠逐漸學習與不舒服的感受共存。對此日前林依晨也大方地獨家回應本刊，分享難得的喜訊。

▲懷第一胎的林依晨，當時拍攝汽車代言廣告，不留痕跡地遮蔽孕肚。（翻攝自Ford Taiwan YouTube）



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