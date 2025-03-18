布萊德彼特玩命狂飆挑戰極速　《F1》導演現場哭喊：拜託你開慢點！

記者蕭采薇／台北－洛杉磯連線報導

曾以《捍衛戰士：獨行俠》在台創下票房佳績的名導喬瑟夫柯辛斯基，繼阿湯哥後又找來「不老男神」布萊德彼特合作，推出與地球上最高速賽事「一級方程式賽車」同名的新片《F1》。沒想到小布的敬業程度，不僅讓保險公司冷汗直流，更讓導演在現場哭喊：「拜託你開慢點！」

▲布萊德彼特在新片《F1》飾演退役賽車手。（圖／華納提供）



喬瑟夫柯辛斯基在國際線上記者會透露，飾演賽車場老手和新秀的布萊德彼特和達姆森伊卓瑞斯，為了這部電影都進行了數個月的訓練，由從獲得7屆F1世界冠軍的路易斯漢米爾頓擔任教練。喬瑟夫柯辛斯基說：「如果布萊德彼特不能開車，那這部電影就沒辦法繼續下去了。」

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但他也稱讚布萊德彼特，是天生的賽車手，「小布從一開始就展現了很多自然的駕駛天賦，我不知道他是從哪裡來的這種天賦，或者他是不是天生就有這種能力。當你看到他開車的場景，那可不是在演戲。」

電影《F1》中，布萊德彼特飾演一位實力堅強、卻因一場意外而退役的前一級方程式賽車手—桑尼海耶斯，為了幫好友打造最強車隊，決定重返賽道放手一搏，挑戰世界極速巔峰。桑尼將與隊上一心想追求極限速度的新秀車手喬許皮爾斯（達姆森伊卓瑞斯飾）一起出賽。在賽場上，隊友也是你的勁敵，然而通往救贖的道路，絕非孤身一人能走完的旅程。

▲布萊德彼特在新片《F1》飾演退役賽車手。（圖／華納提供）

導演喬瑟夫柯辛斯基表示他是因疫情期間都待在家，才開始觀賞一級方程式賽事，他尤其喜歡看原本落在後段排名的車隊，努力逆轉賽果的比賽，他直言「每次看到這樣的比賽都十分感動」，因此才萌生拍攝《F1》的構想。

他形容本片是一部關於友情、團隊精神，以及自我救贖的故事，並不是傳統賽車片，而是可以讓不了解賽車的觀眾，也能完全享受其中的電影，並且會愛上賽車這項運動。電影《F1》在大獎賽舉辦期間拍攝，劇組如同其他車隊一樣有著專屬車庫，演員隨時待命熱胎，才能利用比賽休息與中間空檔進行拍攝，讓導演自豪表示：「這絕對是影史上最真實的賽車電影」。《F1》將於6月25日起，全台2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。