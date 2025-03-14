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快訊／爆料YTR下通牒：握有金秀賢全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星金賽綸於2月輕生，她生前曾自爆與金秀賢的貼臉照，但男方否認戀情，直到近日才被家屬公開親密照，兩人親吻照、情書等證據曝光。對此，金秀賢14日終於改口認愛，但否認兩人交往時女方未成年，此說法又惹怒爆料單位《橫豎研究所》，金賽綸母親親自出面強調「賽綸沒有說過謊」，但金母怕金秀賢輕生，求《橫豎研究所》不要公開裸照，因此照片不會公開。

▲▼快訊／爆料YTR下通牒：金秀賢真的有全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲爆料YTR下通牒表示真的握有金秀賢裸照、影片，男方全裸在金賽綸家裡洗碗。（圖／翻攝自橫豎研究所）

金賽綸母親14日接受《橫豎研究所》訪問，她親口表示「賽綸沒有說過謊，請裁定（他們的）犯罪行為」，強調兩人確實從2015年開始交往。只是，金秀賢14日發出的聲明裡強調自己「心理狀態極為不安」，於是金賽綸母親開口緩頰，請求《橫豎研究所》不要公開全裸照。

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▲▼快訊／爆料YTR下通牒：金秀賢真的有全裸照！　金賽綸母幫求情「怕他輕生」。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲▼爆料YTR下通牒「金秀賢真的有全裸照」，但金賽綸母幫求情怕他輕生，因此14日不會公開照片。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲▼爆料YTR下通牒「金秀賢真的有全裸照」，但金賽綸母幫求情，怕他輕生。（圖／翻攝自橫豎研究所）

《橫豎研究所》14日晚間6點直播便點破：「今天不會公開照片，但是金秀賢在金賽綸家裡全裸洗碗的照片、影片是有的，我們握有那些照片，只是家屬說了『請不要在今天公開』，所以我們不會釣魚，在直播一開始就說明了『我們不會公開』，但是金秀賢全裸、脫褲在金賽綸家裡洗碗，下面甩啊甩的照片，我們有！」

該位主播強調，因為「金賽綸媽媽怕他輕生，所以求我們不要公開照片跟影片，但是我們正在說服媽媽中」，主播酸金秀賢：「金秀賢，你有不安症狀嗎？你昨天不是在拍《Good Day》嗎？而且還是個綜藝節目，我們確認他有去錄影，這樣還不安症嗎？」希望有一天能把證據公開。

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