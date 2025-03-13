李佳歡首度合作星國歌手「竟在車內爆衝突」：我好吃虧

記者蔡琛儀／台北報導

李佳歡推出新歌〈有話沒說〉，與新加坡歌手卓振聲合作，這首歌寫下愛情中從未說出口的話，描述一段感情因為沈默造成遺憾的故事，MV也是李佳歡首度回到家鄉馬來西亞拍攝，李佳歡笑說：「這一直是我出道以來的夢想，真的很有回到家的感覺！」

▲李佳歡、卓振聲合作歌曲〈有話沒說〉。（圖／華納音樂、Cross Ratio娛樂提供）

這次的合作對卓振聲來說意義非凡，作為這次計畫的主導者，他早在EP規劃階段就把李佳歡視為理想的合作對象，兩人雖然一直都是網友，但透過這次機會才正式展開合作。

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MV中李佳歡與卓振聲也親自出演，飾演一對在公路旅行中的情侶，然而這趟旅程中絲毫沒有旅遊的愉悅，反而充滿了不快和爭執，相較於過去甜蜜的時光，車內如今只剩下無聲的沈默。MV的情境透過一場公路旅行展開，隱喻愛情就像一段起伏不定的旅程，缺乏溝通下最終走向崩壞。

▲李佳歡和卓振聲首度合作。（圖／華納音樂、Cross Ratio娛樂提供）

提到拍攝時印象最深刻的部分，李佳歡笑說：「我們的劇情是要吵架，我跟Sherman在車裡開始就得自己想對白吵架；但每次導演喊卡，氣氛都會凝結，我們都需要平復一下心情，才能回到拍攝前很開心的氣氛。」笑說情緒需要一些時間轉換。

卓振聲也表示：「其實就是需要在專心開車的情况下，把戲演好。有一個部分是需要我們吵得比較凶的，但是因為我需要邊開車邊演戲，所以這場戲其實很有挑戰性。幸好那時我們都非常投入在角色，還算有達到導演的要求。」此外，李佳歡也意識到自己原來這麼不會吵架，笑說是一吵架就會卡詞的人，開玩笑說：「這樣好像很吃虧！」

▲李佳歡。（圖／華納音樂、Cross Ratio娛樂提供）