白冰冰前進尼泊爾　竟然會烙英文還減緩失智

記者葉文正／台北報導

白冰冰自製Youtube節目《誠懇逗陣》，最新內容帶大家到尼泊爾，她與一群好朋友前往尼泊爾朝聖，也是她第一次親自掌鏡擔任攝影師，她笑說：「一開始還不太會拍，一下子拍橫的，一下子拍直的，讓剪接師很為難，但我只想將所見所聞簡單拍攝，或許畫面美感不如專業攝影師，請大家多多包涵。」她希望透過她自拍的鏡頭，大家也可以看到最真實自在的白冰冰。

▲白冰冰在尼泊爾朝聖。（圖／長興影視）



白冰冰工作時認真，主持民視《超級冰冰Show》親力親為，努力做出好看的節目，但私下的她自稱是專業的「七逃人」，人生最幸福的事是「有一群志同道合的好朋友，在工作之餘，可以一起出去看看世界。」而去過南極、挪威、里約、阿根廷等地的她，這次的目的地是前往尼泊爾進行11天的朝聖之旅。

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▲白冰冰在飯店與金盞花合照。（圖／長興影視）



白冰冰身為佛教徒，一直想著去佛教創始人釋迦牟尼出生地尼泊爾，因此此行是與一群朋友組團前往尼泊爾，一踏進首都加德滿都，看到汽機車穿梭，塵土飛揚，街上少見便利商店，只見巷弄裡的柑仔店，白冰冰感覺好像回到30年前台灣某些鄉鎮的感覺，交通擁擠，但在混亂中又有序的沒有發生任何擦撞，無法想像過去的美好，那七千公尺的雪白高峰清楚地映著古剎、蒼翠欲滴的山谷，應該只留在老一輩人的殘缺記憶裡。



白冰冰原本做好當苦行僧的準備，沒想到第一天入住酒店就與想像的不同，在傳統的建築，尼泊爾風情的高雅設備，讓她心情很好，還用英文問服務員飯店裡布置的是什麼花？意外發現冰冰姐還會「烙英文」，可以用英文簡單溝通，她說：「我的人生雖然輸在起跑點，但要如何跑贏人家，就是要不斷學習，很多人老了後就滿足現狀，不再學習，不去世界看看，但我是好學份子，學習是減緩我老人失智的一環。」



白冰冰小時候功課很好，考上基隆女中，卻因家境不好不能就讀，但她不放棄學習，直到47歲還去唸了空大，當時最讓她頭痛的就是英文，她只能硬學，但真正讓她敢開口說英文，緣自於朋友的女兒嫁給外國人，請她在婚宴上致詞，「我當時請教了很多朋友，苦練了很多天，大家聽到我致詞講英文全場超high。」後來常常出國旅遊，也讓她不再害怕開口說英文。



白冰冰在尼泊爾第一站前往濕婆神廟，體驗當地的風俗民情，她透露，尼泊爾的物價比台灣便宜，白冰冰舉例開價約3000盧比(約台幣707元)的披肩，可以殺到1000盧比(約台幣235元)，不過她不好意思地說：「殺價帶著抱歉的心情，殺價成功很高興，殺價不成功也高興，當作布施。」



白冰冰此行感觸很多，她說在尼泊爾最好的工作一個月收入約12000元，從她住的飯店走出來感覺就像「從天堂走入凡間一樣」，讓她有感而發地說：「來過一趟會更惜福，身為台灣人真的很幸福，有朋友30年前來過，整體變化不大，就是路大了一點，樓房多了一點，但見不到高樓大廈。」