房思瑜日本滑雪重摔！　「脫臼一個月」陷低潮曝心聲

記者王靖淳／綜合報導

女星房思瑜1月時曾在社群發文分享到日本滑雪的心得，不料今（7）日突然曬出一段影片透露，其實當時她在滑雪途中摔倒，導致左肩脫臼，直到過了一個半月才敢向大家公開這件事。

▲房思瑜日前到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）

影片中，房思瑜坦言，滑雪是她最愛的運動之一，不過卻因摔倒而讓她體驗到人生首次搭救護車。她形容，事發當下左肩痛到失去控制，後來在坐上救護車後，她才驚覺臉上的鏡片在摔倒的過程中消失。影片最後，房思瑜特別感謝救護人員，迅速地將她送下山處理傷勢，「謝謝救護人員，用最快的速度送我下山。」

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▲房思瑜滑雪出意外。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）

房思瑜透露，滑雪摔倒的疼痛感是她從未經歷過的，這次的意外不只讓她的雪季提早結束，傷勢更讓她的手完全沒辦法動，為此她坦言感到非常沮喪及擔憂。談到滑雪意外，房思瑜表示自己在事發一個半月後，才敢對外公開分享這段經歷，同時也不忘提醒，任何運動都有受傷風險，所以希望大家都能注意安全。最後，她好奇發問：「大家有因為運動受傷過嗎？當初是怎麼走過來的？」

▲房思瑜滑雪摔倒導致脫臼。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）

貼文及影片曝光後，吸引大批網友湧入，不少演藝圈好友如六月、阿達、修杰楷、潘映竹也都紛紛關心房思瑜的傷勢，紛紛留言並祝福她早日康復，「你還好吧？！！要小心保護餒」、「保重」、「一定要好好休息」、「早日康復房子。」

▲房思瑜發文寫下滑雪出意外的過程。（圖／翻攝自Instagram／serenahouse）