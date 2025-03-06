方大同告別式才結束5天「遭爆要捐遺產」　公司緊急回應了！

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王方大同上月21日病逝，享年41歲，死訊直到本月1日在大陸雲南舉辦告別式後才公佈，昔日弟子王詩安還特地搭機前往雲南；而方大同生前不僅創作無數，更投身童書《艾美夢遊》事業，沒想到竟有不肖人士稱方大同的遺產將捐贈到某些單位，藉此延續他的教育以及音樂事業，讓唱片公司緊急出面澄清。

▲方大同英年早逝令人不捨。（圖／賦音樂提供）

方大同所屬賦音樂今（6日）在微博發文：「親愛的大家，得知許多愛大同的朋友們，皆在詢問關於大同捐款的管道，以為大同延續他的教育事業和傳承他的美德。請大家小心留意別被詐騙給欺騙了，也請協助通知身邊的朋友小心別上當。」表示後續相關活動，官方皆會在第一時間公告。

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方大同在做音樂上很高調，但私下生活卻是非常低調，他的後事家屬也遵循他的習慣低調完成，經紀人對於網路上各種謠言也表示：「願逝者安息，懇請媒體給親友寧靜的心與空間，去接受無法改變的事實，沒有最完美的選擇，緣份自有它的原則，就讓我們用大同最愛的音樂/圖文小說去緬懷他。」

此外，近日也有不少歌迷盼望替方大同舉辦追思音樂會，對此經紀人表示官方暫無計畫，「紀念大同最好的方式，就是延續他的精神。」