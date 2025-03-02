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曾直播洗屁股！百萬女網紅自爆「躺1天賺135萬」慘了　作品遭封殺

大陸女網紅「顧茜茜」在抖音擁有超過500萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

▲大陸女網紅顧茜茜帳號「被消失」。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸女網紅「顧茜茜」在抖音擁有超過500萬粉絲，全平台粉絲破千萬，曾直播洗屁股、爆粗口等低俗內容，還曾炫耀自己躺在床上什麼都不做，每天就能賺到30萬人民幣（約135萬元新台幣），引發熱議。不過她現在似乎因為高調炫富、口無遮攔踢到鐵板，所有作品均被下架消失，帳號內容全遭清空。實際查詢抖音、微博、快手平台，發現顧茜茜帳號均顯示沒有作品。

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▲顧茜茜全網作品被下架。（圖／翻攝自微博）

《紅星新聞》報導，此前顧茜茜自曝日收入超30萬引發熱議，隨後抖音帳號被禁言。顧茜茜表示，她已經意識到自己在先前的直播中說錯了話，「太口無遮攔了」，如果未來有機會重回直播，她會優化直播用語，「不能說的話不說，盡可能地傳遞正能量。」

她還稱，被禁言的這段時間會回歸生活，去看望一下過去資助的敬老院老人，「看看書、打打台球、燒燒飯」，如果未來沒有機會回歸直播了，可能就會線下開店，回老家陪陪爺爺奶奶。被禁言後，顧茜茜曾出現在他人直播間，說封號是她自己要求的，是為了降熱度。對此，顧茜茜澄清自己當時「鬧著玩說的」。

回顧經過，顧茜茜曾在直播中表示「今天我在床上躺了一天什麽也沒幹，我抖音櫥窗成交金額116萬，傭金預估30.32萬。」顧茜茜怒嗆黑粉並直言，「你越見不得我過得好，你對我的罵聲越大，我賺得越多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」

除此之外，顧茜茜還曬出2個不同平台的近7日成交額，分別是1039.05萬和894.29萬。眼見相關言論引起反感， 顧茜茜開直播回應，自己沒偷沒搶，掙的都是辛苦錢。對於為何會說「啥也不幹」，顧茜茜表示，說這話是為了氣黑粉。

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