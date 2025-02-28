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羅伯派汀森「最慘社畜」不斷輪迴　名導奉俊昊讓他「多死了10次」

記者蕭采薇／綜合報導

以《寄生上流》創下首位亞洲導演獲得奧斯卡最佳影片殊榮的南韓名導奉俊昊，睽違6年終於推出新片《米奇17號》，主演男星羅伯派汀森化身宇宙級最慘社畜，過著不斷工作到死、又被「列印」出來的輪迴人生。

▲《米奇17號》由南韓名導奉俊昊執導，羅伯派汀森當起全宇宙最倒楣的社畜。（圖／華納提供）

▲《米奇17號》羅伯派汀森當起全宇宙最倒楣的社畜。（圖／華納提供）

《米奇17號》故事敘述主角米奇一旦死亡，就會被公司透過先進科技「列印」出新的米奇，名字裡的編號正代表重生次數，而羅伯派汀森在片中1人分飾18位個性不同的米奇，甚至米奇17號、米奇18號還同時出現。

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羅伯派汀森1人分飾18角，又演出各種離奇死法，讓全場觀眾看得頭皮發麻、驚嘆聲不斷！結合了愛情、動作、科幻、奇幻等多種類型片元素，既充滿娛樂性，也深入淺出地探討了當代弊病叢生的社會議題，在爛蕃茄評論網得到89%超高評價。

羅伯派汀森笑說：「這絕對是我讀過最瘋狂的劇本」！對於片中有多位米奇的設定，羅伯派汀森表示這其實就像每個人內心都有不同的自我，有時渴望成長進步，有時卻停滯不前，無論如何都是自己重要的一部分，因此會更想要拯救每個米奇。

▲《米奇17號》由南韓名導奉俊昊執導，羅伯派汀森當起全宇宙最倒楣的社畜。（圖／華納提供）

▲《米奇17號》由南韓名導奉俊昊（又）執導，他讓羅伯派汀森（左）多死了10次。（圖／華納提供）

有趣的是，《米奇17號》故事改編自愛德華艾希頓的小說《米奇7號》，原本只有7個米奇，但電影卻出現17號，等於讓羅伯派汀森多死了10次！導演奉俊昊笑說：「在原著小說中，米奇本來是個普通人，但我希望讓他變得更普通、更像一般的平凡人，甚至變成來自社會底層的魯蛇。」

為了凸顯主角的悲慘處境，他希望讓觀眾真正感受到米奇所經歷的痛苦，因此才將片名調整為17號，導演也強調「正因為米奇不是超級英雄，而是個再普通不過的平凡人，但他卻因這場瘋狂旅程而有了改變，這是我希望觀眾能從電影中獲得的感動！」電影將於3月6日上映，預售票熱賣中。

 

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米奇17號, 羅伯派汀森, 奉俊昊

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