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直擊／賣3張台積電…陳志強放閃曾智希「當她護國神山」：不會離婚

記者黃庠棻／台北報導

女星曾智希在2022年宣布和陳志強結婚，平時會在社群記錄小倆口的生活，十分的甜蜜，日前兩人雙雙透過社群曬出身穿婚紗及西裝的23秒婚禮預告片，以及一系列婚紗照，夫妻倆於今（27）日補辦婚禮，在萬豪酒店席開53桌，演藝圈許多好友都到場祝賀。

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強婚禮現場。（圖／記者周宸亘攝）

稍早，陳志強與曾智希抵達婚禮會場接受訪問，新郎穿著簡約的黑色西裝，新娘則穿著一身平口的白色婚紗，男方一進場就貼心地為老婆整理拖地的裙襬。曾智希感謝陳志強「婚禮都是他一手包辦，光是桌次的位置就排了三天三夜」。

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▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強婚禮現場。（圖／記者周宸亘攝）

陳志強也大方透露，為了給曾智希完美婚禮，自己賣掉3張台積電，約莫300萬台幣，他霸氣說道「要當老婆的護國神山」，更對著愛妻深情說道「只有妳才值得」，表達對於砸重金不手軟的心情，而曾智希也放閃「我覺得自己看上績優股」。

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強婚禮現場。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，陳志強也在婚禮前的訪問中，說出不少金句，像是「我已經得到我最想要的東西（指曾智希）了」，還透露兩人對戒特地選在9月20日挑選，代表著「就愛你」，婚禮開始籌劃日期是5月20日則是代表「我愛你」，最後還大聲說道「我不可能會離婚的，不可能會發生的」，講完還調侃了一下好友張兆志「當初他沒有這樣講吧」。

▲▼曾智希，陳志強。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾智希，陳志強婚禮現場。（圖／記者周宸亘攝）

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