YouTuber混血肥仔驚爆婚內出軌！網美辯「確認已分居」遭正宮打臉

記者劉宜庭／綜合報導

香港知名YouTuber混血肥仔（Tommy，本名：曾達恩）近期爆出婚變風波，被拍到與公司女主持丁丁（丁彥均）獨自用餐，引發婚內出軌疑雲。消息曝光後，他的妻子芊蕙子陸續在社群平台發文回應，內容充滿暗示，讓網友猜測婚姻是否生變。面對爭議，他先是保持沉默，直到20日才發出千字文澄清，強調「早已分居，未婚內出軌」，但妻子隨後反駁、表示自己從未簽署任何分居或離婚協議，雙方說法不一，整起事件陷入羅生門。

▲YouTuber混血肥仔爆婚變 。（圖／翻攝自混血肥仔IG）

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整個事件的起因，源自於2月14日情人節當天，有網友在討論區瘋傳一張照片，畫面中混血肥仔與丁丁在餐廳內獨自用餐，兩人都戴帽、口罩，看似低調，卻仍被網友認出身份，更有人爆料曾目睹兩人在黃金海岸手牽手約會，引發「婚內出軌」的揣測。

然而，面對外界討論，混血肥仔起初遲遲未作回應，僅發出自己在英國看球賽、吃菠蘿包的動態，被網友質疑試圖轉移焦點，甚至有人開酸：「是不是想讓大家以為他人在英國？」

事發後，人在英國的芊蕙子連續在IG限時動態發文，內容雖未點名，卻被外界解讀是在回應婚變風波。她PO出一張大人牽著小孩的圖，並寫道：「真假我不評論，畢竟拋妻棄女、破壞家庭這種事，有違道德，絕對不能隨便安在任何人身上。」她甚至直接表示：「英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會很快收到通知。」

▲混血肥仔與芊蕙子驚爆婚變。（圖／翻攝自芊蕙子IG）

更具話題性的是，芊蕙子在情人節當天發文：「祝所有人找到一個不用買兩束花的老公。」這句話被認為疑似暗指混血肥仔腳踏兩條船。接著，她19日凌晨再度發聲：「很遺憾，事情至今仍未解決。將家事公諸於世並非光彩之事，但混血肥仔未能履行承諾，希望能在本週內獲得回應。」她強調，作為公眾人物應該肩負社會責任，不該對此事敷衍了事。

面對外界猜測，丁丁19日晚間首度發聲，強調自己沒有介入他人婚姻：「確認對方已分居並簽署分居協議書後，我們才開始了解彼此，但最終沒有發展成親密關係。」她還澄清，當天的餐敘僅是「拍攝後的工作討論」，無奈事件引發巨大爭議，導致她飽受精神壓力，因此決定暫時休息，退出幕前工作。

▲丁丁稱確認混血肥仔已分居並簽署分居協議書後「我們才開始了解彼此」。（圖／翻攝自丁丁IG）

到了20日清晨，混血肥仔終於打破沉默，在IG發表千字長文回應，他表示，2023年2月，妻子芊蕙子因生活問題，曾多次表達想離婚的意願，雙方協商後達成共識並簽署分居協議書，各自尋找新的生活。他強調：「在簽署協議後，確實曾與其他人認識與了解，但未發展成親密關係。」此外，他還透露芊蕙子口中的「履行承諾」，其實是指將房產轉讓給她的事宜，並暗示對方將私人糾紛公開討論，恐影響公司及其他合作夥伴。

然而，混血肥仔發聲明後，芊蕙子立刻發聲反擊，強調自己從未收到、也未簽署任何分居或離婚相關法律文件，並公開要求對方：「請儘早聯繫我或律師，規劃下一步法律行動。」

芊蕙子還透露，自己2023年10月懷疑混血肥仔出軌，同月27日，「他在WhatsApp對話中親口承認婚內出軌」，因此今年1月初才委任律師處理資產轉移，但至今仍未收到回應，並希望對方盡早履行先前的承諾，「我將不作追究。感謝大家的理解與支持。」由於雙方說法完全相反，導致事件更加撲朔迷離，持續掀起外界猜測聲浪。