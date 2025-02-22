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獨家／敖犬年中搬透天五層樓新家　最怕的不是老婆發發是這個人

記者葉文正／台北報導

敖犬從去年與棒棒堂夥伴一起合作拍攝《來吧！哪裡怕》受到歡迎，但他接受專訪時說，錄影之前，人生大事已經訂好，包括裝潢新家，估計今年中完工，完工後就搬過去，準備好好「作人」，老婆發發現在也32歲了，夫妻倆希望不要跟小孩差太多歲，但是節目強度很高，讓我原本計畫有點擔心，目前抓半年備孕，評估身體狀況跟工作平衡上，會比較擔心。

▲▼ 專訪棒棒堂敖犬 。（圖／記者黃克翔攝）

▲敖犬年中將與老婆發發搬進新家 。（圖／記者黃克翔攝）

敖犬透露，「裝潢新家一直在人生規劃當中，一直在看房子，疫情前，看了七、八年，我買還算中間，現在計畫終於能實現，那時候花4千多萬買了五層樓，獨棟透天的房子，裝潢應該會有八、九百萬，因為發發喜歡做飯，之後有規劃做YTR，希望能讓她有好的地方做飯，她煮的很好吃，可能因為當空姐，廚房料理很快速，像魔術師，光廚房裝潢就花了兩百萬。」

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▲▼ 專訪棒棒堂敖犬 。（圖／記者黃克翔攝）

▲敖犬成為人夫後，想得更透徹 。（圖／記者黃克翔攝）

敖犬也提到愛妻的拿手菜，不管煮中西式餐點都好吃，義大利麵也厲害，也擅長作藥燉排骨，很常讓冰箱某一層有中藥材，最近比較累，也能烹調出藥膳調理身體，慶幸真的是娶對人了。

▲▼ 專訪棒棒堂敖犬 。（圖／記者黃克翔攝）

▲他已經登記結婚 。（圖／記者黃克翔攝）

敖犬說跟發發交往2年，都蠻順利的，有個推力，跟發發很有緣分，感覺很明確，「是錄影時小S要我下跪求婚，有外來幫助的推力，不然以我個性，忙起來就會越拖越久，第一次有結婚這麼明確的想法，以前就正常交往而已。」

▲▼敖犬夫妻。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲敖犬與發發夫妻檔。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

敖犬也說發發給他很多安全感，「非常乖，很安分，作息交友都會讓我知道。我會讓自己老婆當經紀人，等於24小時都待一起，工作生活都在一起也是給對方安全感，YT影片都是我幫她拍跟剪，我們工作上很契合。」

▲敖犬將愛車Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示。（圖／TVBS）

▲敖犬將愛車Porsche 718 Cayman GTS曝光，但是他說老婆只開到30公里。（圖／TVBS）

敖犬也認為，男女意見會不一樣很正常，但彼此會去聽對方想法，「我比較隨興，但發發是會坐在第一排聽老師上課那種，工作她會跟我說，會催我加快速度，但我個性是，我不會最後一個就好，我會覺得工作不要那麼緊繃，我也是希望她可以放鬆，兩人不要有太多堅持，各退一步是最好平衡點。」

而他承認現在錄影很耗體力，「我覺得配速要學，以前年輕就是衝，很容易受傷，回家發現很多傷，這次就是衝跟配速的調和，像一拔河腳拇指還是瘀青，拔掉後要一年才長回來，這些都是故事，但那都是我走過的痕跡，像威廉很認真去練，大家都很肯拚。」

敖犬笑說一次拔就是跟世界冠軍景美女中，本來想說跟女生怎可能會輸，一開賽好像被卡車拉走，我們就是盡力在限定的秒數內撐住，那一刻大家有團結，後來看到他們的手都超厚，真的太厲害了。」

而敖犬目前有兩輛保時捷，都是他的「小妾」，但他說老婆開車技術要再練一下，笑說，「老婆保時捷開30公里，有個朋友在高架上看到說車沒什麼動，是不是你們的車，要再好好練一下車。」他也希望先生一個，不管男女都很酷，「我家就是我跟我姊，成長經驗中，我姊對我影響很大，是我模仿的對象，我也很怕她，姊姊在美國，她簡單一句話，對我來說還有童年記憶，我們差三歲，我姊天生霸氣，全家都怕她。

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