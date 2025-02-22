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安歆澐腹痛出事！割完闌尾「才被告知誤診」 傻眼：白被開3洞

記者潘慧中／綜合報導

安歆澐是《超級星光大道2》的成員，不時受邀上節目分享生活經歷。她近日便在《11點熱吵店》透露，有次因腹部劇痛求診，結果被告知必須馬上動刀割掉闌尾，未料回診檢查竟被告知當時其實並非闌尾炎。

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼安歆澐一開始被告知必須馬上動刀割掉闌尾。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

安歆澐表示當時剛好準備出國比賽，搭機前一天就覺得腹部有點悶痛，原以為是月事來潮，但因為痛到忍不了的程度，只好連忙掛急診，結果被告知可能是闌尾炎，必須立刻動手術。

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲安歆澐搭機前一天腹部劇痛。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

於是安歆澐就乖乖開刀，她形容當時肚子被開了3個洞，還全身麻醉。出國比賽完回台後，她再度前往醫院做進一步的檢查，醫生卻說她當初似乎不是闌尾炎，應該是腹膜炎。

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼安歆澐回診才被告知當初可能是腹膜炎。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

第一次遇到誤診問題的安歆澐聽完十分傻眼，「怎麼會差那麼多？！那我不是白白開刀了？！」但醫生也安慰她其實沒關係，並不會因此影響到她的正常生活。

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼安歆澐傻眼。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼安歆澐。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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