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女神李雅英來台代言五產品　推估進帳至少750萬收入大豐收

記者葉文正／台北報導

韓籍啦啦隊女神李雅英今天出席黑鑽水飛梭活動，並宣布是產品代言人，記者會上也透露自己平常保養的秘訣，更要粉絲們期待，她與李珠垠同台的那一刻。不過根據記者統計，她平常代言價碼推估至少150萬元，而她到目前為止已經接下5個產品代言，進帳750萬元，收入之豐令人稱羨，也難怪同胞好友李珠垠要來台發展。

▲▼李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

李雅英目前已經代言了Elle Active，台灣啤酒，全家便利商店，維他露B+等產品，加上今天的黑鑽水飛梭，代言量甚至超出不少本土藝人，著實令人羨慕，若加上活動出席與本業還有綜藝節目錄影，實際收入可能已接近千萬。

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▲▼李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李雅英熱舞時露出性感翹臀。（圖／記者周宸亘攝）

她也說今天能代言真的很光榮，平常在家裡的話呢，就是其實一不太會花太多時間做這些保養，就是可能要卸妝卸得乾淨，然後跟基礎的保養做得就是完整這樣，那有時間的話呢，就會出去做保養的課程。她也提到，特別是在棒球季的時候，就是因為很常要流汗，是多汗體質，所以呢化妝就比較容易掉妝，那就是會在球場會一直補妝，但是不知道是不是因為她都會定期保養的關係，所以到目前為止，皮膚還沒有太大的狀況。

▲▼李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李雅英球季外最喜歡躺床上。（圖／記者周宸亘攝）

她也提到自己曾使用失敗減肥方法，「我以為喝很多水會瘦，會有飽足感，但喝太多後，有時太飽，後來不喝水就失敗。自己會做機械式匹拉提斯，也有證照，但考到證照後，就不太做了。」

▲▼李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李雅英期待與李珠垠合作。（圖／記者周宸亘攝）

她也被問在台灣有追求者嗎？她表示沒有追求者，但她是不挑食的人，「我本來覺得自助餐很好吃，最近愛上蛋餅，驚為天人。至於不喜歡的食物，是沒有特定不喜歡的，吃了臭豆腐也覺得可以接受。跟師妹海莉去大吃，常常是便利商店，吃很多便利商店東西，回到家會點外送來吃。平常也很愛冰美式，手搖飲是喜歡無糖奶茶。

▲▼李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲李雅英代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

至於好友李珠垠加盟富邦，她說之前李珠垠來有見面過，同台與否之後就會知道了，請粉絲期待。李雅英也說，自己不喜歡水煮蛋蛋黃那種乾乾的食物，保養很簡單，回家卸完妝，會用化妝水去髒汙，再用飽水乳霜，覺得有點乾就多擦精華，面膜不會每天，會常常敷面膜，出門一定會擦防曬。

WBCQ經典賽資格賽，李雅英將帶師妹海莉一起應援，本來就不是給人家建議的人，跟海莉說，因為海莉比較容易緊張，有什麼不會大家都會包容，台灣人很熱情，不要緊張。

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