金秀賢模仿光熙「聲音表情全到位」網笑瘋！　GD認證：一模一樣

記者劉宜庭／綜合報導

G-Dragon（GD、權志龍）全新綜藝節目《Good Day》於16日正式上線，邀請多位南韓演藝圈大咖參與，其中包括人氣演員金秀賢、黃光熙等人，尤其是1988年出生的幾位明星成為討論焦點。節目中，金秀賢模仿光熙初次見面時的口氣，生動演繹讓現場笑聲不斷，而他更進一步分享兩人意外重逢的趣事，再次掀起熱議。

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▲金秀賢模仿光熙。（圖／翻攝自愛奇藝）



談及1988年出生的明星圈內交情，曹世鎬透露：「以前光熙說過，想組織一下1988年朋友們的聚會。」金秀賢則點頭附和，表示這一屆的演藝圈好友包括丁海寅、任時完等人，而GD也補充表示自己李洙赫是從高中開始就是好朋友，可見這批88年生的明星們私下互動密切。

此外，金秀賢在節目中分享了與光熙的一段有趣回憶。他回憶當時還在服役，某次休假外出，因為忘了帶防曬乳，便前往連鎖美妝店購買，當時他身穿軍服、戴著口罩和帽子，卻突然感覺到一名穿著運動服的男子一直盯著自己看，讓他感到有些負擔，心想趕快選完防曬乳就走。沒想到下一秒，對方突然拍了他一下並大喊：「金秀賢！！！」讓他嚇了一跳，這才發現對方竟然是黃光熙。

▲GD認證「真的一模一樣」。（圖／翻攝自愛奇藝）



光熙當時跟金秀賢說：「我們1988年的聯絡方式我幾乎都有，我們找個時間聚一下～。」展現出他在88年生圈內的超強人脈。格外引人注意的是，在金秀賢模仿光熙語氣後，立刻讓GD驚呼「真的一模一樣」，也讓大批網友笑喊「有夠像」、「聲音模仿就算了，臉還模仿」、「不愧是演員」、「真的超像，那個臉、那個拍」、「他可是演員金秀賢欸」、「模仿天才」、「一看就知道是黃光熙」，意外掀起極高討論度。