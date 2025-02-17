GD回歸實感來了！「藍髮＋沖天炮頭」百變髮型再解鎖　全球巡演3月開唱

文／妞新聞

「I got the power～」整整7年等到天荒地老，韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」終於王者回歸倒數啦！！！不只第三張正規SOLO專輯已經在路上，同時驚喜宣布同名G-DRAGON 2025世界巡演演唱會即將開跑，網傳4月有望來台灣開唱，在官方宣布正式日期之前，V.I.P們紛紛大呼：「得做好事求有票～」。

GD回歸實感來了！

8首新歌聽好聽滿

據悉，這張準備多年的新專輯以德語命名為《Übermensch》，並採用19世紀的德國哲學家尼采的「超人說」，蘊含更高境界、超越自我的意義，除了已經發表的現象級神曲〈POWER〉、成員太陽、大聲的合作曲〈HOME SWEET HOME〉，還收錄新歌〈DRAMA〉〈TOO BAD〉〈IBELONGIIU〉〈TAKE ME〉〈BONAMANA〉以及〈GYRO-DROP〉，一共8首歌曲誠意滿滿。

亂髮沖天炮 VS 神秘湛藍髮色

時尚天王回歸造型全網矚目

▲GD新專輯以德語命名為《Übermensch》。（圖／翻攝自IG@izitmag_）



《Übermensch》預計於2月25日發行，於10日開放預購，分為粉紅色、藍色、紅色和白色4個版本，同步釋出GD為個版本量身訂製的視覺造型，以往髮型多變、每每引領潮流的他，先是把頭髮定型成超狂「沖天炮狀態」，另一版馬上換上飽和度超高的「整頭湛藍髮色」，只有權志龍能駕馭的破格模樣，再度引爆超高討論度。

《Good Day》回歸前開播

合體綜藝＋歌謠＋影視界大咖

▲GD新綜藝《Good Day》開播。（圖／Youtube／TEO 테오）

GD真的火力全開，預告已久的個人綜藝節目《Good Day》2月16日開播，集結鄭亨敦、曹世鎬、金秀賢、黃晸珉、丁海寅、任時完、金高銀、人氣男團SEVENTEEN、人氣女團aespa等各界藝人，號稱史上最華麗的演出陣容，在日前預告中，金秀賢一臉不敢置信的發問：「你是說要一起演唱嗎？」看來是得眾星合作一起製作歌曲，太期待首播了！

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