東洋乳神倒立「I級上圍擠壓溢出」！　尺度大到老司機凍末條

記者劉宛欣／綜合報導

日本「童顏巨乳」的偶像代表天木純（天木じゅん）擁有甜美的臉蛋與I罩杯的驚人上圍，是許多男粉絲心目中的寫真女神，也受封為「東洋乳神」。近日她推出了新系列的火辣寫真照，傲人的魔鬼身材讓粉絲直噴鼻血。

▲天木純有著「童顏巨乳」、「東洋乳神」等稱號。（圖／翻攝自天木純Instahram）

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天木純日前透過Instagram曬出一系列為寫真雜誌拍攝的性感照片，照片中可以看到她身穿蛇皮圖案的比基尼，從脖子到腰間以及腳上纏了同樣紋路的布條，似乎是配合蛇年而設計的造型，其中一張照片可看到她整個人倒立，I級上圍受地心引力影響險些整個溢出布料以外，由此也可看出她的身材是真材實料。

▲天木純蛇年寫真尺度驚人。（圖／翻攝自天木純Instahram）

其他照片中，還可以看到天木純的蜜桃臀、側面魔鬼S曲線以及性感側乳，內文中，她寫下「這是一張關於得了流感的創新寫真」，原來近來日本流感肆虐，連她也沒能倖免，即使身體不適仍敬業地完成了拍攝。

天木純先前在台灣以VTuber身份出道，為此持續學習中文，先前在確定來台參加TSE寫真博覽會時，就第一時間就以繁體中文在IG發文，向粉絲們報告，且俏皮地寫著「各位安安，萬聖節快樂」拉近和台灣粉絲之間的距離，表示：「我去台灣，我收到了很熱熱熱門的表演邀約！我今年將第一次出現。」