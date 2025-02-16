快訊／金賽綸「才宣告復出」卻突離世！　警方回應了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸16日驚傳在家中離世的消息，得年僅24歲。她於2022年爆出酒駕撞毀變電箱，導致周邊店家損害的醜聞，形象從此一落千丈，一度靠著打工維持生計，2024年11月宣布將以新電影《Guitar Man》復出，不料重返螢光幕前的消息才釋出3個月，就發生了憾事。對此，警方也在稍早回應韓媒表示「目前正在調查死亡的原因」。

▲警方還在掌握金賽綸死因。（圖／翻攝自金賽綸IG）

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根據韓媒報導，警方證實金賽綸16日下午在首爾城東區的自宅被發現已經離世，由於她於2024年11月才宣告即將透過新電影復出，甚至1月初也還在更新Instagram動態，死亡原因引起外界好奇，對此，警方僅低調表示「沒有發現任何外部侵入痕跡，目前正在調查死亡的具體原因」、「未發現犯罪嫌疑點」。

金賽綸近年因酒駕事件而淡出螢光幕前。她於2022年5月在首爾江南區清潭洞發生車禍，撞上了變電箱和街道樹，事後檢測證實她酒駕，因此被警方拘留。警方於同年6月將金賽綸移送檢方，最終在約半年後，決定對不拘留起訴，最終法院判處她罰款2000萬韓元（約45.3萬台幣）。

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