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金賽綸「復出作變遺作」3個月前才拍完！男主角悲痛發聲：她總是笑著

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名女星金賽綸（김새론）於16日證實在家中驟逝，得年僅24歲。她3年前因酒駕大傷形象，賠付違約金、賠償金，工作收入全斷，期間曾靠打工維持生計，直到2024年才宣告透過電影《Guitar Man》回歸，且已經完成拍攝，如今電影未上映就傳出噩耗，電影投資、製作人兼男主角李善正稍早接受韓媒訪問時，表達了哀悼。

▲金賽綸驟逝，得年25歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram、劇照）

▲金賽綸驟逝，得年25歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

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李善正16日回應韓媒《edaily》透露《Guitar Man》進度：「目前電影仍在進行剪輯作業。」並遺憾表示：「拍攝過程中，賽綸非常開朗且充滿活力，總是笑著跟大家開玩笑。」然而，李善正也坦言：「雖然在大家面前看起來很開朗，當獨處時卻顯得有些陰沉，似乎相當疲倦，當時看到她的模樣，讓我很在意。」

▲金賽綸驟逝，得年25歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram、劇照）

▲金賽綸驟逝，得年25歲。（圖／翻攝自金賽綸Instagram、劇照）

▲金賽綸生前最後拍攝的作品是《Guitar Man》。（圖／翻攝自韓網劇照）

李善正還提到，金賽綸在準備復出的過程似乎相當辛苦，說道：「所以在拍攝時我也跟她說過，會為她的復出順利而應援，希望她從現在開始堅強地撐過去，努力重新站起來，她當時給了很正面的回應，（現在回想起來）真的很遺憾」。

金賽綸於2024年11月完成了電影《Guitar Man》的拍攝，作品目前正處於後期製作階段，上映的具體時間尚未確定。《Guitar Man》是金賽綸復出作，講述了一名天才吉他手加入地下搖滾樂隊「火山樂隊」的故事，該片也吸引了不少關注，殊不知電影如今卻成了金賽綸的遺作。

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